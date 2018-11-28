Президент «Лиона» Оляс: Нам не хочется ехать на матч с «Шахтёром» в Харьков

«Могу сказать, что мы попросили УЕФА внимательно изучить происходящее, потому что на Украине кризис. УЕФА принял решение перенести матч лондонского «Арсенала» с «Ворсклой» из Полтавы в Киев. Возможно, будет решение и по нашей ситуации тоже. Во всяком случае, нам не хочется ехать в Харьков. Не потому, что нам там что-то не нравится. В Харькове очень хорошие люди, но сейчас существует риск.