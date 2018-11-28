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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Лиона» Оляс: Нам не хочется ехать на матч с «Шахтёром» в Харьков

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что клуб не хочет проводить гостевой матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» в Харькове из соображений безопасности.

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Источник: AFP 2018

«Могу сказать, что мы попросили УЕФА внимательно изучить происходящее, потому что на Украине кризис. УЕФА принял решение перенести матч лондонского «Арсенала» с «Ворсклой» из Полтавы в Киев. Возможно, будет решение и по нашей ситуации тоже. Во всяком случае, нам не хочется ехать в Харьков. Не потому, что нам там что-то не нравится. В Харькове очень хорошие люди, но сейчас существует риск.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа F, 12.12.2018, 23:00
Шахтер Д
-Лион-

К тому же, во Франции сейчас трудно найти самолёт, который бы захотел лететь туда. В ближайшие дни будем общаться с УЕФА, чтобы решить вопросы безопасности и благополучно провести матч с «Шахтёром. Решение предстоит принимать УЕФА», — цитирует Оляса RMC Sport.

Напомним, что в качестве запасного стадиона «Шахтёра» в Лиге чемпионов заявлена «Арена Львов». Матч «горняков» с «Лионом» запланирован на 12 декабря.

С 26 ноября в 10 областях Украины введено военное положение. Ранее стало известно, что из-за военного положения УЕФА решил перенести матч группового этапа Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал» из Полтавы в Киев.

Справка
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Чем это грозит России и украинцам?

Шахтер Д
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