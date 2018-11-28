Президент «Лиона» Оляс: Нам не хочется ехать на матч с «Шахтёром» в Харьков
Президент «Лиона»
Президент «Лиона»
«Могу сказать, что мы попросили УЕФА внимательно изучить происходящее, потому что на Украине кризис. УЕФА принял решение перенести матч лондонского «Арсенала» с «Ворсклой» из Полтавы в Киев. Возможно, будет решение и по нашей ситуации тоже. Во всяком случае, нам не хочется ехать в Харьков. Не потому, что нам там
К тому же, во Франции сейчас трудно найти самолёт, который бы захотел лететь туда. В ближайшие дни будем общаться с УЕФА, чтобы решить вопросы безопасности и благополучно провести матч с «Шахтёром. Решение предстоит принимать УЕФА», — цитирует Оляса RMC Sport.
Напомним, что в качестве запасного стадиона «Шахтёра» в Лиге чемпионов заявлена «Арена Львов». Матч «горняков» с «Лионом» запланирован на 12 декабря.
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