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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» выбыли из Юношеской лиги УЕФА

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» завершили выступление в Юношеской лиге УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в домашнем поединке 2-го раунда минчане принимали греческий ПАОК и уступили с минимальным счетом 0:1. В первой игре, состоявшейся 7 ноября в Салониках, греки также выиграли — 2:1.

На старте турнира футболисты «Минска» были сильнее венгерского «Холодаша» — 1:0 (дома) и 3:3 (в гостях).

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