«Локомотив» обыграл «Галатасарай» и сохранил шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы

Москвичи одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее российская команда дважды уступила португальскому «Порту» (1:3, 1:4), а также проиграла немецкому «Шальке» (0:1) и «Галатасараю» (0:3).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы D с 3 очками в активе. «Галатасарай» идет третьим с 4 очками. «Порту» (10 очков) и «Шальке» (8) досрочно вышли в плей-офф и проведут очный матч позднее в среду. Россияне сохраняют шансы занять итоговое третье место в группе, которое дает право выступить в плей-офф Лиги Европы.