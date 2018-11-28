Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д0
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСВ0
Барселона1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Интер0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСЖ2
Ливерпуль1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи3
Црвена Звезда1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту2
Шальке-040
Футбол. Еврокубки
28.11
Локомотив2
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
28.11
Атлетико2
Монако0
Футбол. Кубок России
28.11
Оренбург2
Арсенал Т4
Все события
Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
28 ноября, источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» и сохранил шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл турецкий «Галатасарай» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС
Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 28.11.2018, 23:00
Порту
1Шальке-040

Мячи забили Райан Донк (автогол, 43-я минута) и Владислав Игнатьев (54).

Москвичи одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее российская команда дважды уступила португальскому «Порту» (1:3, 1:4), а также проиграла немецкому «Шальке» (0:1) и «Галатасараю» (0:3).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы D с 3 очками в активе. «Галатасарай» идет третьим с 4 очками. «Порту» (10 очков) и «Шальке» (8) досрочно вышли в плей-офф и проведут очный матч позднее в среду. Россияне сохраняют шансы занять итоговое третье место в группе, которое дает право выступить в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» на выезде сыграет с «Шальке». «Галатасарай» примет «Порту». Обе встречи состоятся 11 декабря.

Атлетико 2:0
Первый тайм: 2:0
Монако
28.11.2018, 20:55 Зрители: 56314 Групповой турнир: Группа A Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Тьерри Анри
Голы
2′ Коке (А. Гризманн) 6
24′ Антуан Гризманн (А. Корреа) 7
Нереализованные пенальти
9 Р. Фалькао 83′
Составы
Ян Облак 13
Сантьяго Ариас 4
90+1′ Филипе Луис 3
62′ 82′ Стефан Савич 15
Люка Эрнандез 21
86′ Томас Партей 5
Родриго Эрнандес 14
45′ Антуан Гризманн 7
45′ Коке (к) 6
Виктор Мачин Перес Витоло 23
63′ Тома Лемар 11
Никола Калинич 9
69′ Анхель Корреа 10
Ньигес Сауль 8
16 Диего Бенальо (к)
46 Жулиан Бьянкон 68′
5 Жемерсон
24 Андреа Раджи
32 Бенуа Бадиашиле
42 Хан-Ноа Массенго
8 Юри Тилеманс 54′
29 Самюэль Грансир
20 Насер Шадли 63′
36 Софьян Диоп
17 Александр Головин 63′
33 Кефрен Тюрам-Юльен
34 Мусса Силла 55′
9 Радамель Фалькао
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
14 Фолы 14
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Галатасарай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов
Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют чемпионку ОИ
Битва за шахматную корону шла 19 дней, а решилось все за час
Генрих Мхитарян: Лондонский «Арсенал» был готов играть в Полтаве
Три команды КХЛ проведут выставочные матчи в Великобритании
«ПСЖ» играет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (трансляция)
Семин поделился эмоциями от первой победы «Локомотива» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь