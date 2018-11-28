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Голы забили Бенуа Бадиашиле (автогол, 2-я минута) и Антуан Гризманн (24). На 82-й минуте футболист «Атлетико» Стефан Савич сыграл рукой в своей штрафной, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля, после чего нападающий гостей Радамель Фалькао не забил назначенный за нарушение пенальти.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа A, 28.11.2018, 23:00 Боруссия Д 0 Брюгге 0

22-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте. Головин перешел в «Монако» летом из российского ЦСКА, в составе клуба он провел 11 матчей (три — в Лиге чемпионов), отметившись двумя голевыми передачами.

«Монако» занимает последнее место в турнирной таблице группы А с одним очком в активе, «Атлетико» лидирует с 12 очками. На третьей позиции идет бельгийский «Брюгге» (4 очка), который свой матч пятого тура проведет позднее в среду против немецкой «Боруссии» из Дортмунда. Подопечные Тьерри Анри не смогут опередить бельгийцев в таблице по результатам личных встреч (1:1, 0:4), таким образом, «Монако» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Клуб чемпионата Франции во второй раз кряду пропускает весеннюю стадию еврокубков, в прошлом сезоне «Монако» также занял четвертое место в группе Лиги чемпионов.