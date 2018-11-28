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28 ноября, источник: ТАСС

«Монако» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Клуб чемпионата Франции по футболу «Монако» уступил испанскому «Атлетико» со счетом 0:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Голы забили Бенуа Бадиашиле (автогол, 2-я минута) и Антуан Гризманн (24). На 82-й минуте футболист «Атлетико» Стефан Савич сыграл рукой в своей штрафной, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля, после чего нападающий гостей Радамель Фалькао не забил назначенный за нарушение пенальти.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа A, 28.11.2018, 23:00
Боруссия Д
0Брюгге0

22-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте. Головин перешел в «Монако» летом из российского ЦСКА, в составе клуба он провел 11 матчей (три — в Лиге чемпионов), отметившись двумя голевыми передачами.

«Монако» занимает последнее место в турнирной таблице группы А с одним очком в активе, «Атлетико» лидирует с 12 очками. На третьей позиции идет бельгийский «Брюгге» (4 очка), который свой матч пятого тура проведет позднее в среду против немецкой «Боруссии» из Дортмунда. Подопечные Тьерри Анри не смогут опередить бельгийцев в таблице по результатам личных встреч (1:1, 0:4), таким образом, «Монако» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Клуб чемпионата Франции во второй раз кряду пропускает весеннюю стадию еврокубков, в прошлом сезоне «Монако» также занял четвертое место в группе Лиги чемпионов.

В заключительном матче группового этапа «Монако» 11 декабря примет «Боруссию», в тот же день «Атлетико» сыграет в гостях с «Брюгге».

Атлетико 2:0
Первый тайм: 2:0
Монако
28.11.2018, 20:55 Зрители: 56314 Групповой турнир: Группа A Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Тьерри Анри
Голы
2′ Коке (А. Гризманн) 6
24′ Антуан Гризманн (А. Корреа) 7
Нереализованные пенальти
9 Р. Фалькао 83′
Составы
Ян Облак 13
Сантьяго Ариас 4
90+1′ Филипе Луис 3
62′ 82′ Стефан Савич 15
Люка Эрнандез 21
86′ Томас Партей 5
Родриго Эрнандес 14
45′ Антуан Гризманн 7
45′ Коке (к) 6
Виктор Мачин Перес Витоло 23
63′ Тома Лемар 11
Никола Калинич 9
69′ Анхель Корреа 10
Ньигес Сауль 8
16 Диего Бенальо (к)
46 Жулиан Бьянкон 68′
5 Жемерсон
24 Андреа Раджи
32 Бенуа Бадиашиле
42 Хан-Ноа Массенго
8 Юри Тилеманс 54′
29 Самюэль Грансир
20 Насер Шадли 63′
36 Софьян Диоп
17 Александр Головин 63′
33 Кефрен Тюрам-Юльен
34 Мусса Силла 55′
9 Радамель Фалькао
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
14 Фолы 14
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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