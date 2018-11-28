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28 ноября, источник: Sport24

«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов. Теперь есть даже шансы на выход в евровесну

Но нужно обыгрывать «Шальке».

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Источник: Sport24

Все о первой победе «Локомотива» в группе ЛЧ — 2:0 с «Галатасараем» в «Черкизово».

Федор Смолов точно запомнит игру с «Галатасараем». Он впервые в карьере попал в старт на матч Лиги чемпионов. До этого 28-летний нападающий отбегал 16 минут за «Динамо» 2009-м (против «Селтика» в квалификации) и еще 19 — в Порту в прошлом туре.

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У турков все лидеры в составе: уругвайский вратарь Муслера, бывший защитник «Интера» Нагатомо и арендованный у «Эвертона» нападающий Оньекуру. Травмирован только Юнес Беланда, который в Москву не приехал.

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В состав на «Галатасарай» не попал Ману Фернандеш. Сейчас полузащитник ругается с клубом из-за премиальных, которые ему недодали еще во времена Смородской. Летом 2019-го у португальца истекает контракт, и продлить его стороны никак не могут. В Турции писали даже, что агент даже предложил Фернандеша как раз чемпиону Турции.

В первом тайме «Локомотив» точно был острее. Классный момент создал Смолов — обыграл турка в штрафной и пробил в ближнюю штангу. Крыховяк чуть не забил головой после розыгрыша углового. В итоге поляк и открыл счет прямо перед перерывом: пробил кривовато из штрафной, но помог рикошет. В этой Лиге чемпионов «Локо» впервые повел в счете.

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Сразу после перерыва «Локо» забил второй. Почти как в первом тайме, Смолов обыграл соперника в штрафной, только теперь отдал голевую передачу на Игнатьева. Защитнику помог рикошет, после которого он пробил в упор.

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Еще один важный факт: Ротенберг дебютировал в Лиге чемпионов! Борис Борисович заменил Фарфана и отыграл 3 добавленные минуты. Фанаты встретили защитника бурными аплодисментами.

«Локомотив» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь у наших 3 очка, у «Галатасарая» — 4. Чтобы пройти в Лигу Европы, команде Семина обязательно нужно обыгрывать «Шальке» на выезде и надеяться, что турки проиграют «Порту» в Стамбуле. Ничья не устроит — в личных встречах у чемпионов Турции на один гол больше.

В Гельзенкирхене «Локомотиву» придется играть без своего капитана. Ведран Чорлука получил карточку за подкат и теперь пропустит решающий матч.

Локомотив 2:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
28.11.2018, 20:55 Зрители: 14037 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Фатих Терим
Голы
43′ Райан Донк 15
54′ Владислав Игнатьев 20
Составы
Маринату Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
67′ Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
74′ 90′ Джефферсон Фарфан 8
Борис Ротенберг 28
77′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
88′ Федор Смолов 9
Эдер 24
1 Фернандо Муслера (к)
55 Юто Нагатомо
4 Сердар Азиз 34′
43 Озан Кабак
15 Райан Донк
9 Эрен Дердийок
21 Генри Оньекуру
7 Гарри Мендеш Родригеш
14 Мартин Линнес 88′
2 Феррейра Филью Мариану
17 Баду Н`Диай 68′
8 Сельчук Инан
25 Фернанду Режес 59′
89 Софьян Фегули
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 6
18 Фолы 12
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Боковой судья Пау Себриан Девис (Испания)
Боковой судья Роберто Диас Перес (Испания)
За воротами Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
За воротами Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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