«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов. Теперь есть даже шансы на выход в евровесну

Источник: Sport24

Все о первой победе «Локомотива» в группе ЛЧ — 2:0 с «Галатасараем» в «Черкизово».

Федор Смолов точно запомнит игру с «Галатасараем». Он впервые в карьере попал в старт на матч Лиги чемпионов. До этого 28-летний нападающий отбегал 16 минут за «Динамо» 2009-м (против «Селтика» в квалификации) и еще 19 — в Порту в прошлом туре.

У турков все лидеры в составе: уругвайский вратарь Муслера, бывший защитник «Интера» Нагатомо и арендованный у «Эвертона» нападающий Оньекуру. Травмирован только Юнес Беланда, который в Москву не приехал.

В состав на «Галатасарай» не попал Ману Фернандеш. Сейчас полузащитник ругается с клубом из-за премиальных, которые ему недодали еще во времена Смородской. Летом 2019-го у португальца истекает контракт, и продлить его стороны никак не могут. В Турции писали даже, что агент даже предложил Фернандеша как раз чемпиону Турции.

В первом тайме «Локомотив» точно был острее. Классный момент создал Смолов — обыграл турка в штрафной и пробил в ближнюю штангу. Крыховяк чуть не забил головой после розыгрыша углового. В итоге поляк и открыл счет прямо перед перерывом: пробил кривовато из штрафной, но помог рикошет. В этой Лиге чемпионов «Локо» впервые повел в счете.

Сразу после перерыва «Локо» забил второй. Почти как в первом тайме, Смолов обыграл соперника в штрафной, только теперь отдал голевую передачу на Игнатьева. Защитнику помог рикошет, после которого он пробил в упор.

Еще один важный факт: Ротенберг дебютировал в Лиге чемпионов! Борис Борисович заменил Фарфана и отыграл 3 добавленные минуты. Фанаты встретили защитника бурными аплодисментами.

«Локомотив» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь у наших 3 очка, у «Галатасарая» — 4. Чтобы пройти в Лигу Европы, команде Семина обязательно нужно обыгрывать «Шальке» на выезде и надеяться, что турки проиграют «Порту» в Стамбуле. Ничья не устроит — в личных встречах у чемпионов Турции на один гол больше.