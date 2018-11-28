«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов. Теперь есть даже шансы на выход в евровесну
Но нужно обыгрывать «Шальке».
Но нужно обыгрывать «Шальке».
Все о первой победе «Локомотива» в группе ЛЧ — 2:0 с «Галатасараем» в «Черкизово».
Федор Смолов точно запомнит игру с «Галатасараем». Он впервые в карьере попал в старт на матч Лиги чемпионов. До этого 28-летний нападающий отбегал 16 минут за «Динамо» 2009-м (против «Селтика» в квалификации) и еще 19 — в Порту в прошлом туре.
У турков все лидеры в составе: уругвайский вратарь Муслера, бывший защитник «Интера» Нагатомо и арендованный у «Эвертона» нападающий Оньекуру. Травмирован только Юнес Беланда, который в Москву не приехал.
В состав на «Галатасарай» не попал Ману Фернандеш. Сейчас полузащитник ругается с клубом
В первом тайме «Локомотив» точно был острее. Классный момент создал Смолов — обыграл турка в штрафной и пробил в ближнюю штангу. Крыховяк чуть не забил головой после розыгрыша углового. В итоге поляк и открыл счет прямо перед перерывом: пробил кривовато из штрафной, но помог рикошет. В этой Лиге чемпионов «Локо» впервые повел в счете.
Сразу после перерыва «Локо» забил второй. Почти как в первом тайме, Смолов обыграл соперника в штрафной, только теперь отдал голевую передачу на Игнатьева. Защитнику помог рикошет, после которого он пробил в упор.
Еще один важный факт: Ротенберг дебютировал в Лиге чемпионов! Борис Борисович заменил Фарфана и отыграл 3 добавленные минуты. Фанаты встретили защитника бурными аплодисментами.
«Локомотив» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь у наших 3 очка, у «Галатасарая» — 4. Чтобы пройти в Лигу Европы, команде Семина обязательно нужно обыгрывать «Шальке» на выезде и надеяться, что турки проиграют «Порту» в Стамбуле. Ничья не устроит — в личных встречах у чемпионов Турции на один гол больше.
В Гельзенкирхене «Локомотиву» придется играть без своего капитана. Ведран Чорлука получил карточку за подкат и теперь пропустит решающий матч.
|Локомотив
|
2:0
Первый тайм: 1:0
|Галатасарай
|Юрий Семин
|Фатих Терим
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Диас Перес (Испания)
|За воротами
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|За воротами
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)