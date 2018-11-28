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28 ноября, источник: ТАСС

Семин сожалеет, что у «Локомотива» остался всего один матч в Лиге чемпионов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил сожаление, что его команде осталось провести всего одну игру в Лиге чемпионов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч-Премьер».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Локомотив» победил турецкий «Галатасарай» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Семина занимают четвертое место в таблице группы D, отставая от идущего третьим «Галатасарая» на одно очко. Третье место дает клубу право выступить в плей-офф второго по значимости еврокубка.

«Игра была очень сбалансированной, футболисты действовали хорошо в атаке и быстро переходили в оборону. Немножко жалко, что осталась всего лишь одна игра в Лиге чемпионов, потому что это такой турнир, который многое определяет. Мы заслуживали очки и в предыдущих матчах, просто не реализовывали свои моменты, но это опыт», — сказал Семин.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 11.12.2018, 20:55
Шальке-04
-Локомотив-

Тренер рассказал, что был не совсем доволен первым таймом, который завершился со счетом 1:0. «Были моменты, когда мы проигрывали единоборства в атакующих действиях. Во втором тайме было проще, поскольку мы повели в счете, побольше стало пространства», — отметил он.

По словам Семина, «Локомотив» старался забить третий мяч, чтобы сравняться по количеству голов в личных встречах с турецким клубом. «Мы его забили, хотя нам отменили гол из-за положения “вне игры”, но там все было на грани. Но и нужно было обороняться, ни в коем случае нельзя было бежать вперед сломя голову. Поскольку, пытаясь забить третий гол, можно пропустить два, так как это Лига чемпионов и против нас играл сильный соперник», — подчеркнул Семин.

«Локомотив» сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, для этого в последнем туре 11 декабря ему нужно на выезде побеждать «Шальке» и ждать потери очков «Галатасараем» в игре с «Порту».

Локомотив 2:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
28.11.2018, 20:55 Зрители: 14037 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Фатих Терим
Голы
43′ Райан Донк 15
54′ Владислав Игнатьев 20
Составы
Маринату Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
67′ Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
74′ 90′ Джефферсон Фарфан 8
Борис Ротенберг 28
77′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
88′ Федор Смолов 9
Эдер 24
1 Фернандо Муслера (к)
55 Юто Нагатомо
4 Сердар Азиз 34′
43 Озан Кабак
15 Райан Донк
9 Эрен Дердийок
21 Генри Оньекуру
7 Гарри Мендеш Родригеш
14 Мартин Линнес 88′
2 Феррейра Филью Мариану
17 Баду Н`Диай 68′
8 Сельчук Инан
25 Фернанду Режес 59′
89 Софьян Фегули
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 6
18 Фолы 12
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Боковой судья Пау Себриан Девис (Испания)
Боковой судья Роберто Диас Перес (Испания)
За воротами Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
За воротами Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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