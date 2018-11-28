Семин сожалеет, что у «Локомотива» остался всего один матч в Лиге чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Локомотив» победил турецкий «Галатасарай» со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Семина занимают четвертое место в таблице группы D, отставая от идущего третьим «Галатасарая» на одно очко. Третье место дает клубу право выступить в плей-офф второго по значимости еврокубка.

«Игра была очень сбалансированной, футболисты действовали хорошо в атаке и быстро переходили в оборону. Немножко жалко, что осталась всего лишь одна игра в Лиге чемпионов, потому что это такой турнир, который многое определяет. Мы заслуживали очки и в предыдущих матчах, просто не реализовывали свои моменты, но это опыт», — сказал Семин.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Шальке-04 - Локомотив -

Тренер рассказал, что был не совсем доволен первым таймом, который завершился со счетом 1:0. «Были моменты, когда мы проигрывали единоборства в атакующих действиях. Во втором тайме было проще, поскольку мы повели в счете, побольше стало пространства», — отметил он.

По словам Семина, «Локомотив» старался забить третий мяч, чтобы сравняться по количеству голов в личных встречах с турецким клубом. «Мы его забили, хотя нам отменили гол из-за положения “вне игры”, но там все было на грани. Но и нужно было обороняться, ни в коем случае нельзя было бежать вперед сломя голову. Поскольку, пытаясь забить третий гол, можно пропустить два, так как это Лига чемпионов и против нас играл сильный соперник», — подчеркнул Семин.