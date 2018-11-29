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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генрих Мхитарян: «Арсенал» был готов играть в Полтаве

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал перенос матча Лиги Европы с «Ворсклой» из Полтавы в Киев.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы соскучились больше по Киеву или Полтаве? Где больше хотели сыграть?

— Поскольку я играл в «Шахтере» и донецком «Металлурге», то больше всего соскучился по Донецку. Мы были готовы играть и в Полтаве, и в Киеве. Нам все равно. Мы могли преодолеть путь в Полтаву, а могли в Киев, — цитирует футболиста Tribuna.com. — Но решение принято — мы здесь. Жаль только Полтаву — уверен, что город ждал матч.

Матч состоится в Киеве 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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28 ноября© Ньюстюб
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