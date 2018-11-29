Хавбек «Галатасарая» Фернандо: Как играть, если не чувствуешь ног?
Полузащитник «Галатасарая» Фернандо отметил, что погодные условия в Москве сказались на игре команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (0:2).
Полузащитник «Галатасарая» Фернандо отметил, что погодные условия в Москве сказались на игре команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (0:2).
«Да, холод усложнил нам жизнь. Как играть, если не чувствуешь ног? Я тут выступал и за “Порту”, и за “Манчестер Сити”, но сегодня было ещё холоднее. Хотя это нас не оправдывает. Просто мы ещё играли без травмированных, и когда пропустили, стало совсем тяжело. Хотя у нас ещё есть шестая игра и мы постараемся пробиться в Лигу Европы», — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Локомотив» набрал первые три очка в групповом этапе Лиги чемпионов и занимает 4-е место в таблице группы D,
|Локомотив
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Галатасарай
|Юрий Семин
|Фатих Терим
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис (Испания)
|Боковой судья
|Роберто Диас Перес (Испания)
|За воротами
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
|За воротами
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)