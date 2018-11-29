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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Галатасарая» Фернандо: Как играть, если не чувствуешь ног?

Полузащитник «Галатасарая» Фернандо отметил, что погодные условия в Москве сказались на игре команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (0:2).

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«Да, холод усложнил нам жизнь. Как играть, если не чувствуешь ног? Я тут выступал и за “Порту”, и за “Манчестер Сити”, но сегодня было ещё холоднее. Хотя это нас не оправдывает. Просто мы ещё играли без травмированных, и когда пропустили, стало совсем тяжело. Хотя у нас ещё есть шестая игра и мы постараемся пробиться в Лигу Европы», — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Локомотив» набрал первые три очка в групповом этапе Лиги чемпионов и занимает 4-е место в таблице группы D, по-прежнему сохраняя шансы на выход в Лигу Европы. «Галатасарай» (4) — на предпоследнем, 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Порту» и «Шальке-04».

Локомотив 2:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
28.11.2018, 20:55 Зрители: 14037 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Фатих Терим
Голы
43′ Райан Донк 15
54′ Владислав Игнатьев 20
Составы
Маринату Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
67′ Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
74′ 90′ Джефферсон Фарфан 8
Борис Ротенберг 28
77′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 36
88′ Федор Смолов 9
Эдер 24
1 Фернандо Муслера (к)
55 Юто Нагатомо
4 Сердар Азиз 34′
43 Озан Кабак
15 Райан Донк
9 Эрен Дердийок
21 Генри Оньекуру
7 Гарри Мендеш Родригеш
14 Мартин Линнес 88′
2 Феррейра Филью Мариану
17 Баду Н`Диай 68′
8 Сельчук Инан
25 Фернанду Режес 59′
89 Софьян Фегули
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 6
18 Фолы 12
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Боковой судья Пау Себриан Девис (Испания)
Боковой судья Роберто Диас Перес (Испания)
За воротами Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
За воротами Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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