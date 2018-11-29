Хавбек «Галатасарая» Фернандо: Как играть, если не чувствуешь ног?

«Да, холод усложнил нам жизнь. Как играть, если не чувствуешь ног? Я тут выступал и за “Порту”, и за “Манчестер Сити”, но сегодня было ещё холоднее. Хотя это нас не оправдывает. Просто мы ещё играли без травмированных, и когда пропустили, стало совсем тяжело. Хотя у нас ещё есть шестая игра и мы постараемся пробиться в Лигу Европы», — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.