Победа над «Копенгагеном» выведет футболистов «Зенита» в плей-офф Лиги Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» является единственным клубом в своем квартете, еще не проигрывавшим по ходу групповой стадии, однако путевку в плей-офф команда еще не завоевала из-за двух ничейных результатов с тем же «Копенгагеном» (1:1) и французским «Бордо» (1:1).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 29.11.2018, 20:55 Бордо - Славия Пр -

Девяти очков в случае домашней ничьей с датчанами может «Зениту» также не хватить для выхода в плей-офф, если гости забьют больше одного мяча и получат преимущество над петербуржцами по разнице мячей. Если игра завершится со счетом 1:1, уже «Зенит» будет превосходить соперника по этому показателю. Победа над датской командой выведет лидера чемпионата России в стадию 1/16 финала Лиги Европы, а в случае поражения «Славии» в параллельном матче «Зенит» досрочно оформит победу в группе.

В первом матче команд подопечные Сергея Семака упустили победу, сыграв 1:1. Однако, стоит отметить, что по игре датский клуб не уступал «Зениту».

«Копенгаген» на данный момент — лучшая команда в Дании. Футболисты очень хорошо работают с мячом, легкой прогулки не будет. Мы играем дома, в этом наше преимущество, дома играть всегда приятнее, — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Копенгаген» доволен выступлением в Лиге Европы

Что касается состава на матч, Семак сообщил о том, что точно не сыграют давно восстанавливающиеся от травм полузащитники Юрий Жирков и Олег Шатов. Под вопросом участие в игре защитников Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 29.11.2018, 20:55 Зенит - Копенгаген -

В активе «Копенгагена» в Лиге Европы победа над «Бордо» (2:1) и две ничьи. Одна из них со «Славией», которой подопечные Столе Сольбаккена также уступили дома (0:1).

«Каким бы ни был результат, мы довольны тем, как проводим текущую кампанию. Удовлетворены положением, которого уже удалось достичь», — приводит слова Сольбаккена пресс-служба «Зенита».

Футболисты «Копенгагена» лидируют в своем чемпионате. В последнем туре они победили в принципиальном матче преследователей из «Мидтьюлланна» со счетом 2:1.