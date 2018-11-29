Победа над «Копенгагеном» выведет футболистов «Зенита» в плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам петербургского «Зенита» для выхода в
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам петербургского «Зенита» для выхода в
«Зенит» является единственным клубом в своем квартете, еще не проигрывавшим по ходу групповой стадии, однако путевку в
Девяти очков в случае домашней ничьей с датчанами может «Зениту» также не хватить для выхода в
В первом матче команд подопечные Сергея Семака упустили победу, сыграв 1:1. Однако, стоит отметить, что по игре датский клуб не уступал «Зениту».
«Копенгаген» на данный момент — лучшая команда в Дании. Футболисты очень хорошо работают с мячом, легкой прогулки не будет. Мы играем дома, в этом наше преимущество, дома играть всегда приятнее, — сказал Семак на предматчевой
Что касается состава на матч, Семак сообщил о том, что точно не сыграют давно восстанавливающиеся от травм полузащитники Юрий Жирков и Олег Шатов. Под вопросом участие в игре защитников Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы.
В активе «Копенгагена» в Лиге Европы победа над «Бордо» (2:1) и две ничьи. Одна из них со «Славией», которой подопечные Столе Сольбаккена также уступили дома (0:1).
«Каким бы ни был результат, мы довольны тем, как проводим текущую кампанию. Удовлетворены положением, которого уже удалось достичь», — приводит слова Сольбаккена
Футболисты «Копенгагена» лидируют в своем чемпионате. В последнем туре они победили в принципиальном матче преследователей из «Мидтьюлланна» со счетом 2:1.
Матч «Зенит» — «Копенгаген» начнется в 20:55 мск, игру обслужит судейская бригада во главе со Славко Винчичем из Словении.