Текущие события
Футбол. Еврокубки
28.11
Боруссия Д0
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСВ1
Барселона2
Футбол. Еврокубки
28.11
Тоттенхэм Хотспур1
Интер0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСЖ2
Ливерпуль1
Футбол. Еврокубки
28.11
Наполи3
Црвена Звезда1
Футбол. Еврокубки
28.11
Порту3
Шальке-041
Футбол. Еврокубки
28.11
Локомотив2
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
28.11
Атлетико2
Монако0
Футбол. Кубок России
28.11
Оренбург2
Арсенал Т4
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
00:42 (мск), источник: ТАСС

Победа над «Копенгагеном» выведет футболистов «Зенита» в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам петербургского «Зенита» для выхода в плей-офф Лиги Европы из группы С нужно побеждать в четверг в домашнем матче против датского «Копенгаген». Российскому клубу для продолжения борьбы в еврокубке хватит и ничьей, но при этом скандинавская команда не должна забить в игре больше одного мяча.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» является единственным клубом в своем квартете, еще не проигрывавшим по ходу групповой стадии, однако путевку в плей-офф команда еще не завоевала из-за двух ничейных результатов с тем же «Копенгагеном» (1:1) и французским «Бордо» (1:1).

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 29.11.2018, 20:55
Бордо
-Славия Пр-

Девяти очков в случае домашней ничьей с датчанами может «Зениту» также не хватить для выхода в плей-офф, если гости забьют больше одного мяча и получат преимущество над петербуржцами по разнице мячей. Если игра завершится со счетом 1:1, уже «Зенит» будет превосходить соперника по этому показателю. Победа над датской командой выведет лидера чемпионата России в стадию 1/16 финала Лиги Европы, а в случае поражения «Славии» в параллельном матче «Зенит» досрочно оформит победу в группе.

В первом матче команд подопечные Сергея Семака упустили победу, сыграв 1:1. Однако, стоит отметить, что по игре датский клуб не уступал «Зениту».

«Копенгаген» на данный момент — лучшая команда в Дании. Футболисты очень хорошо работают с мячом, легкой прогулки не будет. Мы играем дома, в этом наше преимущество, дома играть всегда приятнее, — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Копенгаген» доволен выступлением в Лиге Европы

Что касается состава на матч, Семак сообщил о том, что точно не сыграют давно восстанавливающиеся от травм полузащитники Юрий Жирков и Олег Шатов. Под вопросом участие в игре защитников Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 29.11.2018, 20:55
Зенит
-Копенгаген-

В активе «Копенгагена» в Лиге Европы победа над «Бордо» (2:1) и две ничьи. Одна из них со «Славией», которой подопечные Столе Сольбаккена также уступили дома (0:1).

«Каким бы ни был результат, мы довольны тем, как проводим текущую кампанию. Удовлетворены положением, которого уже удалось достичь», — приводит слова Сольбаккена пресс-служба «Зенита».

Футболисты «Копенгагена» лидируют в своем чемпионате. В последнем туре они победили в принципиальном матче преследователей из «Мидтьюлланна» со счетом 2:1.

Матч «Зенит» — «Копенгаген» начнется в 20:55 мск, игру обслужит судейская бригада во главе со Славко Винчичем из Словении.

Дмитрий Зеленов: «Зенит» перестал побеждать, потому что к нему приноровились
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября© Ньюстюб
Копенгаген
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бордо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов
Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют чемпионку ОИ
ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов
«Спартак» впервые сыграет в еврокубках под руководством Кононова
ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе
«Краснодар» постарается сделать шаг навстречу плей-офф ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь