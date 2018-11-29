Неймар вошел в историю Лиги чемпионов

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В матче пятого тура группового этапа против «Ливерпуля» 26-летний форвард отличился на 37-й минуте, увеличив преимущество парижан до 2:0. (На момент написания новости счет во встрече 2:1).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа C, 28.11.2018, 23:00 ПСЖ 2 Ливерпуль 1

Для Неймара гол стал 31-м в Лиге чемпионов. Форвард обогнал бывшего полузащитника «Милана» и мадриского «Реала» Кака, на счету которого 30 забитых мячей. На третьем месте среди бразильцев идет экс-футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо, у которого в активе 27 голов.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017-го за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан футболист становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны в сезоне-2017/18.