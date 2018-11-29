«Краснодар» постарается обыграть «Акхисар» и сделать шаг навстречу плей-офф Лиги Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

Перед пятым туром «Краснодар» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы J, опережая испанскую «Севилью» благодаря домашней победе во втором туре со счетом 2:1. «Акхисар» же потерпел четыре поражения, в том числе от «Краснодара» (0:1), расположившись на четвертом месте.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 29.11.2018, 23:00 Стандард Л - Севилья -

В параллельном матче бельгийский «Стандард» дома примет «Севилью» и в случае победы включится в борьбу за выход в плей-офф. Если же в последнем туре «Стандард» одержит победу над «Акхисаром», а «Краснодар» проиграет в Испании, то у трех команд будет по 12 очков, тогда для определения двух лучших клубов квартета нужно будет считать дополнительные показатели.

Исходя из этого, победа над «Акхисаром» вкупе с ничьей или поражением «Стандарда» в параллельном матче выведет «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы.

В чемпионате России «Краснодар» после первого круга с 29 очками занимает второе место, беспроигрышная серия клуба насчитывает четыре матча. Отличное взаимодействие сложилось в линии нападения у шведа Виктора Классона, бразильца Вандерсона и его соотечественника Ари, недавно дебютировавшего за сборную России. «Акхисар» же вслед за неудачным дебютом в еврокубке продолжает аналогично выступать и в национальном первенстве, после 13 матчей набрав 12 очков и занимая лишь 16-е место.

«Краснодар» будет играть только на победу

Состояние и настроение перед игрой с «Акхисаром» отличное. Прошло четыре дня после последней игры, все футболисты успели восстановиться. Да, есть небольшие микроповреждения у ребят, поэтому сегодня решим, кто сможет сыграть, а кто нет. «Акхисар» — это хорошая команда, у них опасные быстрые атаки, проанализируем, как с этим справляться. Тренер «Краснодара» Олег Фоменко

По словам полузащитника краснодарской команды Торнике Окриашвили, который уже успел отметиться в нынешнем розыгрыше Лиги Европы решающим голом в ворота «Севильи», он и его партнеры настроены только на победу. «Другого результата не ожидаем. Что касается моего состояния, то готов на все 100%. Чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит», — рассказал Окриашвили.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 29.11.2018, 20:55 Краснодар - Акхисар БС -

Участие в игре не примет украинский нападающий гостей Евгений Селезнев, известный по выступлениям за «Кубань». Недовольство текущим состоянием форварда высказал главный тренер «Акхисара» Джихат Арслан. «Это очень хороший игрок, который выступает довольно давно у нас, но, к сожалению, у него нет профессионального отношения к делу, он очень индивидуален, — отметил Арслан. — На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что он не входит в наши планы, желаю ему удачи в том клубе, в котором он себя найдет и будет выступать в дальнейшем».

Но и без Селезнева турецкий коллектив будет играть в атакующий футбол, подчеркнул полузащитник «Акхисара» Элдер Барбоза. «Мы завтра будем играть в атаку, как нравится болельщикам. Это будет игра с очень сильным соперником, которая пройдет на одном из самых красивых стадионов Европы, наша задача — забить мяч и победить», — сказал Барбоза.