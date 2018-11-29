Текущие события
Футбол. Еврокубки
28.11
Боруссия Д0
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСВ1
Барселона2
Футбол. Еврокубки
28.11
Тоттенхэм Хотспур1
Интер0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСЖ2
Ливерпуль1
Футбол. Еврокубки
28.11
Наполи3
Црвена Звезда1
Футбол. Еврокубки
28.11
Порту3
Шальке-041
Футбол. Еврокубки
28.11
Локомотив2
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
28.11
Атлетико2
Монако0
Футбол. Кубок России
28.11
Оренбург2
Арсенал Т4
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
00:33 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» постарается обыграть «Акхисар» и сделать шаг навстречу плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 29 ноября. Российский футбольный клуб «Краснодар» в четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы встретится с турецким «Акхисаром». Победа в данной игре фактически гарантирует команде путевку в 1/16 финала второго по значимости еврокубка.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Перед пятым туром «Краснодар» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы J, опережая испанскую «Севилью» благодаря домашней победе во втором туре со счетом 2:1. «Акхисар» же потерпел четыре поражения, в том числе от «Краснодара» (0:1), расположившись на четвертом месте.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 29.11.2018, 23:00
Стандард Л
-Севилья-

В параллельном матче бельгийский «Стандард» дома примет «Севилью» и в случае победы включится в борьбу за выход в плей-офф. Если же в последнем туре «Стандард» одержит победу над «Акхисаром», а «Краснодар» проиграет в Испании, то у трех команд будет по 12 очков, тогда для определения двух лучших клубов квартета нужно будет считать дополнительные показатели.

Исходя из этого, победа над «Акхисаром» вкупе с ничьей или поражением «Стандарда» в параллельном матче выведет «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы.

В чемпионате России «Краснодар» после первого круга с 29 очками занимает второе место, беспроигрышная серия клуба насчитывает четыре матча. Отличное взаимодействие сложилось в линии нападения у шведа Виктора Классона, бразильца Вандерсона и его соотечественника Ари, недавно дебютировавшего за сборную России. «Акхисар» же вслед за неудачным дебютом в еврокубке продолжает аналогично выступать и в национальном первенстве, после 13 матчей набрав 12 очков и занимая лишь 16-е место.

«Краснодар» будет играть только на победу

Состояние и настроение перед игрой с «Акхисаром» отличное. Прошло четыре дня после последней игры, все футболисты успели восстановиться. Да, есть небольшие микроповреждения у ребят, поэтому сегодня решим, кто сможет сыграть, а кто нет. «Акхисар» — это хорошая команда, у них опасные быстрые атаки, проанализируем, как с этим справляться.
Тренер «Краснодара» Олег Фоменко

По словам полузащитника краснодарской команды Торнике Окриашвили, который уже успел отметиться в нынешнем розыгрыше Лиги Европы решающим голом в ворота «Севильи», он и его партнеры настроены только на победу. «Другого результата не ожидаем. Что касается моего состояния, то готов на все 100%. Чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит», — рассказал Окриашвили.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 29.11.2018, 20:55
Краснодар
-Акхисар БС-

Участие в игре не примет украинский нападающий гостей Евгений Селезнев, известный по выступлениям за «Кубань». Недовольство текущим состоянием форварда высказал главный тренер «Акхисара» Джихат Арслан. «Это очень хороший игрок, который выступает довольно давно у нас, но, к сожалению, у него нет профессионального отношения к делу, он очень индивидуален, — отметил Арслан. — На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что он не входит в наши планы, желаю ему удачи в том клубе, в котором он себя найдет и будет выступать в дальнейшем».

Но и без Селезнева турецкий коллектив будет играть в атакующий футбол, подчеркнул полузащитник «Акхисара» Элдер Барбоза. «Мы завтра будем играть в атаку, как нравится болельщикам. Это будет игра с очень сильным соперником, которая пройдет на одном из самых красивых стадионов Европы, наша задача — забить мяч и победить», — сказал Барбоза.

Матч между «Краснодаром» и «Акхисаром» состоится 29 ноября и начнется в 20:55 мск. Главным арбитром встречи назначен болгарин Ивайло Стоянов.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Акхисар БС
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Стандард Л
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов
Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют чемпионку ОИ
Победа над «Копенгагеном» выведет «Зенит» в плей-офф Лиги Европы
ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов
«Спартак» впервые сыграет в еврокубках под руководством Кононова
ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь