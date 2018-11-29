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00:59 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в матче с «Рапидом» попробует увеличить свои шансы на выход в 1/16 финала ЛЕ

ТАСС, 29 ноября. Футболисты «Спартака» в четверг сыграют в пятом туре групповой стадии Лиги Европы с венским «Рапидом». В случае поражения или ничейного результата красно-белые могут усложнить свои шансы на продолжение борьбы во втором по значимости европейском клубном турнире, победа же практически обеспечит команде выход из группы.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Спартак» — «Рапид» пройдет на стадионе «Открытие- Арена» в Москве. Начало — 18:55 мск, обслужит игру бригада арбитров во главе поляком Павлом Гилем.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 29.11.2018, 23:00
Рейнджерс
-Вильярреал-

Красно-белые занимают второе место в группе G после поражения от вице-чемпиона Австрии «Рапида» со счетом 0:2, ничьей с испанским «Вильярреалом» (3:3), а также гостевой ничьей и домашней победой над шотландским «Рейнджерс» (0:0 и 4:3). Австрийцы находятся на последнем месте, имея в своем активе четыре очка.

Матч с «Рапидом» в Вене был сыгран в рамках первого тура нынешней Лиги Европы. «Спартак» пропустил два безответных мяча, хотя по игре поражения не заслуживал. На ход матча повлиял автогол, пропущенный на 50-й минуте встречи от полузащитника Артема Тимофеева.

«Спартак» — действующий бронзовый призер Российской премьер-лиги (РПЛ) — закончил первый круг чемпионата России на седьмом месте, на 12 очков отставая от действующего лидера — петербургского «Зенита». В последнем туре красно- белые обыграли в домашнем матче «Крылья Советов» (3:1), несмотря на то, что первыми пропустили мяч на 49-й минуте встречи от белорусского нападающего Сергея Корниленко.

Максимальная ответственность

В предстоящем матче подопечным главного тренера команды Олега Кононова не смогут помочь полузащитник Роман Зобнин и защитник Самуэль Жиго. Кроме того, под большим вопросом участие защитника Сальваторе Бокетти и полузащитника Романа Еременко. Отвечая на вопрос о стартовом составе, Кононов заявил, что окончательное решение примет по результатам предматчевой тренировки.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 29.11.2018, 18:50
Спартак
-Рапид В-

Комментируя вопрос о настрое перед предстоящей встречей, специалист отметил, что футболисты «Спартака» подходят к матчу со всей серьезностью. «Мы подходим к игре в хорошем психологическом состоянии. Сегодня у нас тренировка, где мы отработаем тактические варианты игры, основательно готовимся, и завтрашний матч покажет, в каком мы состоянии. Лига Европы — это другой турнир, более эмоциональный, все мы подходим к игре с максимальной долей радости и ответственности», — добавил Кононов.

Для решения задачи выхода в весеннюю стадию турнира красно-белым необходимо набрать минимум четыре очка в двух оставшихся матчах. В этом случае у «Спартака» будет девять баллов, что позволит москвичам при осечке соперников оказаться выше «Рейнджерс» и «Вильярреала», которые в пятом туре встречаются друг с другом.

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