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01:25 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 29 ноября. Французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над английским «Ливерпулем» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Голами в составе победителей отметились Хуан Бернат (13-я минута) и Неймар (37), у гостей мяч забил Джеймс Милнер (45, пенальти). ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице группы С, имея восемь очков в активе, «Ливерпуль» с шестью баллами идет третьим. В заключительном матче группового этапа ПСЖ 11 декабря сыграет в гостях с сербской «Црвеной Звездой», в тот же день «Ливерпуль» примет итальянский «Наполи», который идет на первом месте (9).

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа B, 28.11.2018, 23:00
ПСВ
1Барселона2

В параллельном матче немецкая «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с бельгийским «Брюгге» — 0:0. Немецкий клуб занимает второе место в группе А с 10 очками и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. Лидирует в группе испанский «Атлетико» (12).

Португальский «Порту» победил немецкий «Шальке» в матче группы D со счетом 3:1. Обе команды досрочно пробились в плей-офф Лиги чемпионов — «Порту» идет на первом месте в таблице (13), а «Шальке» — на втором (8). В группе D также играет российский «Локомотив», идущий на четвертом месте (3), которому для сохранения шансов на выход в плей-офф Лиги Европы с третьей позиции необходимо обыгрывать «Шальке» в гостевом матче 11 декабря.

Испанская «Барселона» со счетом 2:1 победила ПСВ из Нидерландов. Испанский клуб также вышел в плей-офф престижнейшего еврокубкового турнира с первого места в группе В, набрав 13 очков. ПСВ с одним очком идет 4-м и потерял шансы пробиться в весеннюю стадию еврокубков. В другой встрече группы В английский «Тоттенхэм» победил итальянский «Интер» (1:0) и вышел на второе место в таблице с семью очками, опережая идущий следом итальянскую команду по результатам личных встреч.

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 декабря.

ПСЖ 2:1
Первый тайм: 2:1
Ливерпуль
28.11.2018, 23:00 Зрители: 46880 Групповой турнир: Группа C Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Юрген Клопп
Голы
13′ Хуан Бернат 14
37′ Неймар 10
7 Джеймс Милнер 45+1′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Тиагу Силва (к) 2
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Тило Керер 4
Хуан Бернат 14
24′ Марко Верратти 6
90+4′ Неймар 10
85′ Кильян Мбаппе 7
Адриен Рабьо 25
65′ Анхель Ди Мария 11
Дани Алвес 13
65′ Эдинсон Кавани 9
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 17
13 Алиссон
12 Джо Гомез 34′
26 Эндрю Робертсон 90+3′
4 Виргил ван Дейк 90+1′
6 Деян Ловрен
14 Джордан Хендерсон (к)
10 Садио Мане
11 Мохамед Салах
7 Джеймс Милнер 77′
23 Джердан Шачири
9 Роберту Фирмину 71′
15 Дэниэл Старридж 84′
5 Джорджиньо Вайналдум 66′ 17′
8 Наби Кейта 90+5′
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 1
5 Угловые 5
13 Фолы 20
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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