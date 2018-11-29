ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Голами в составе победителей отметились Хуан Бернат (13-я минута) и Неймар (37), у гостей мяч забил Джеймс Милнер (45, пенальти). ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице группы С, имея восемь очков в активе, «Ливерпуль» с шестью баллами идет третьим. В заключительном матче группового этапа ПСЖ 11 декабря сыграет в гостях с сербской «Црвеной Звездой», в тот же день «Ливерпуль» примет итальянский «Наполи», который идет на первом месте (9).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа B, 28.11.2018, 23:00 ПСВ 1 Барселона 2

В параллельном матче немецкая «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с бельгийским «Брюгге» — 0:0. Немецкий клуб занимает второе место в группе А с 10 очками и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. Лидирует в группе испанский «Атлетико» (12).

Португальский «Порту» победил немецкий «Шальке» в матче группы D со счетом 3:1. Обе команды досрочно пробились в плей-офф Лиги чемпионов — «Порту» идет на первом месте в таблице (13), а «Шальке» — на втором (8). В группе D также играет российский «Локомотив», идущий на четвертом месте (3), которому для сохранения шансов на выход в плей-офф Лиги Европы с третьей позиции необходимо обыгрывать «Шальке» в гостевом матче 11 декабря.

Испанская «Барселона» со счетом 2:1 победила ПСВ из Нидерландов. Испанский клуб также вышел в плей-офф престижнейшего еврокубкового турнира с первого места в группе В, набрав 13 очков. ПСВ с одним очком идет 4-м и потерял шансы пробиться в весеннюю стадию еврокубков. В другой встрече группы В английский «Тоттенхэм» победил итальянский «Интер» (1:0) и вышел на второе место в таблице с семью очками, опережая идущий следом итальянскую команду по результатам личных встреч.