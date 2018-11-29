Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:50
Спартак
Рапид В
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Цюрих
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Байер
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:55
Русенборг
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:55
Бордо
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Андерлехт
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:55
Фенербахче
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Ворскла
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:55
Бетис
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Види
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Аполлон
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Сарпсборг 08
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Генк
Футбол. Еврокубки
23:00
Стандард Л
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Яблонец
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
ПАОК
Футбол. Еврокубки
28.11
Боруссия Д0
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСВ1
Барселона2
Футбол. Еврокубки
28.11
Тоттенхэм Хотспур1
Интер0
Футбол. Еврокубки
28.11
ПСЖ2
Ливерпуль1
Футбол. Еврокубки
28.11
Наполи3
Црвена Звезда1
Футбол. Еврокубки
28.11
Порту3
Шальке-041
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси — лучший бомбардир в истории группового этапа Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ принимал «Барселону».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в голландском городе Эйндховен и завершилась со счётом 2:1 в в пользу гостей.

На 61-й минуте счёт в матче открыл Лионель Месси. Для аргентинского нападающего этот гол стал 66-м в 66 матчах группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, Месси обошёл форварда «Ювентуса» Кришитиану Роналду и стал лучшим бомбардиром этой стадии турнира.

«Барселона» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов в прошлом туре. После 5 туров в активе каталонской команды 13 очков. «Тоттенхэм» (7) — на 2-м месте, «Интер» (7) занимает 3-е место. Замыкает таблице ПСВ (1), который лишился шансов на выход в Лигу Европы.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСВ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Невеста Криштиану Роналду восхитила пользователей соцсетей!
Юрист рассказал как накажут Кокорина и Мамаева!
Первая за 14 лет победа в ЛЧ оставила «Локомотиву» шанс на весну
Неймар вошел в историю Лиги чемпионов
Финальная пресс-конференция Фьюри и Уайлдера переросла в драку
Эра Карлсена продолжается. Норвежский шахматист защитил титул
Хет-трик Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ
Кадыров: Если получится, станем вторыми в мире, обойдем Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь