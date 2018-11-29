Месси — лучший бомбардир в истории группового этапа Лиги чемпионов

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Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в голландском городе Эйндховен и завершилась со счётом 2:1 в в пользу гостей.

На 61-й минуте счёт в матче открыл Лионель Месси. Для аргентинского нападающего этот гол стал 66-м в 66 матчах группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, Месси обошёл форварда «Ювентуса» Кришитиану Роналду и стал лучшим бомбардиром этой стадии турнира.