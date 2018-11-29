Первая за 14 лет победа в Лиге чемпионов оставила «Локомотиву» шанс на евровесну

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«Локомотив» потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов еще после предыдущего матча, в котором железнодорожники проиграли португальскому «Порту» со счетом 1:4. И лишь благодаря тому, что «Галатасарай» не смог в Германии обыграть «Шальке» (0:2), московская команда сохранила шанс на весенние матчи в еврокубках.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Шальке-04 - Локомотив -

В последние дни в Москве установилась морозная и снежная погода. Несмотря на это, на матч пришли чуть более 14 тыс. зрителей. Повышению посещаемости послужило внимание к игре турецкой диаспоры в Москве. Перед матчем болельщики по сложившейся традиции с охотой принимали участие в различного рода активностях перед стадионом «РЖД-Арена» — участвовали в викторинах, слушали музыку, а также увидели коллекцию игровых форм различных клубов одного из болельщиков.

Начало матча показало, что быстрее к морозной погоде приспособились гости — они больше владели мячом, но опасности перед воротами голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме не возникало. Хозяева же атаковали острее благодаря взаимодействию братьев Миранчуков и Джефферсона Фарфана и опасным подключениям поляка Гжегожа Крыховяка. Именно Крыховяк в конце первого тайма стал соавтором забитого мяча, когда после его удара мяч от ноги защитника Райана Донка оказался в углу ворот Фернандо Муслеры.

Во второй половине встречи турки попытались активизироваться, стали проводить больше времени в позиционных атаках, но в этот вечер оборона «Локомотива», совершившая множество результативных ошибок в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, не давала сбоев. Определил исход игры гол защитника Владислава Игнатьева на 54-й минуте, после которого гости раскрылись еще сильнее и дали возможность хозяевам раз за разом убегать в опасные контратаки. Однако подопечным Юрия Семина отличиться больше не удалось — 2:0.

Более крупная победа была бы кстати, так как проигрыш в Турции со счетом 0:3 при итоговом равенстве очков оставит «Галатасарай» на третьем, лигоевропейском месте.

«Локомотив» проявил мужество

Победа над «Галатасараем» стала первой для «Локомотива» за 14 лет в Лиге чемпионов. 24 февраля 2004 года железнодорожники в первом матче 1/8 финала победили французский «Монако» со счетом 2:1.

«Сегодня мы проявили мужество, не убирали ноги и продолжали играть при счете 2:0. На мой взгляд, нас сегодня подвела реализация моментов, счет мог быть крупнее. При этом 2:0 — тоже хороший счет, все в наших руках и ногах, будем бороться дальше», — сказал в беседе с ТАСС председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

После предыдущих матчей в Лиге чемпионов Семин сетовал на отсутствие баланса в игре команды. «Сегодня был баланс в атакующих действиях, был баланс в защитных действиях. Жаль, что не забили третий мяч, игроки были уверены в своих действиях. Жалко, что у нас осталась одна игра, мне кажется, мы хорошо почувствовали себя в Лиге чемпионов», — подчеркнул Семин.

До 43-й минуты «Галатасарай» контролировал игру, но в Лиге чемпионов нельзя опускать руки. Фатих Терим Главный тренер «Галатасарая»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим отметил, что соперник был просто лучше. «До 43-й минуты “Галатасарай” контролировал игру, но в Лиге чемпионов нельзя опускать руки», — резюмировал наставник турецкой команды.

«Галатасарай» не интересуется Фернандешем

Один из лидеров «Локомотива» Мануэл Фернандеш пропустил третью игру подряд во всех турнирах. Как рассказал Семин, португальский полузащитник не может выйти на поле из-за травмы. «Никакого конфликта “Фернандеш — Семин” не существует», — заключил специалист.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что ряд клубов, в том числе «Галатасарай», заинтересованы в переходе Фернандеша. «Мануэл Фернандеш — хороший игрок, но у нас нет сейчас таких разговоров», — заявил Терим.