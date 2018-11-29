Елизавета Туктамышева: За всю карьеру я упала на лед меньше, чем Неймар за 90 минут
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от игры бразильского футболиста Неймара в матче ПСЖ против «Ливерпуля» (2:1).
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от игры бразильского футболиста Неймара в матче ПСЖ против «Ливерпуля» (2:1).
— Посмотрела матч «ПСЖ» — «Ливерпуль». За всю карьеру я упала на лед меньше раз, чем Неймар за 90 минут сегодняшней игры, — написала Туктамышева в Twitter.
Напомним, ПСЖ обыграл «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1, а Неймар забил победный гол. «Ливерпуль» проиграл в матче группового этапа Лиги чемпионов и опустился в зону вылета в Лигу Европы.