Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Порту»

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Россия занимает шестое место, Португалия — седьмое.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 28.11.2018, 20:55 Локомотив 2 Галатасарай 0

Суммарный коэффициент России благодаря победе железнодорожников вырос на 0,333 балла и стал равен 48,716 балла, у Португалии после победы «Порту» в матче с «Шальке» (3:1) прибавилось 0,4 балла и теперь коэффициент составляет 43,232 балла. Идущая на пятом месте Франция после победы ПСЖ не оторвалась от России и имеет в своем активе 53,665 балла. В текущем сезоне российские и французские клубы набрали одинаковое количество баллов — по 5,75.

Лидером таблицы коэффициентов остается Испания — 93,712 балла. На втором месте находится Англия — 71,034. Третью строчку занимает Италия (70,297), четвертую — Германия (65,784). Благодаря ничьей «Брюгге» в выездном матче с «Боруссией», Бельгия догнала Украину, чьи представители в среду не играли — в активе стран по 37,500 балла.

По итогам текущего розыгрыша таблица коэффициентов определяет представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21. Шестая позиция дает право выставлять в Лиге чемпионов и Лиге Европы по три клуба.

Страны первой четверки будут представлены семью командами, четыре из которых сыграют в Лиге чемпионов. Занимающие места с 7-го по 15-е имеют право выставить пять команд в еврокубках, две из которых будут выступать в Лиге чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 28.11.2018, 23:00 Порту 3 Шальке-04 1

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.