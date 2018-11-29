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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Испанские арбитры рассудят матч БАТЭ — «Види» в Лиге Европы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня последний домашний поединок группового этапа Лиги Европы. В матче 5-го тура группы L чемпионы Беларуси примут на поле «Борисов-Арены» венгерский «Види» из Секешфехервара, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Игру, которая начнется в 20.55, будет судить бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты — Роберто Алонсо и Хуан Юсте, дополнительные судьи за воротами — Хосе Санчес и Сантьяго Хайме, резервный рефери — Рауль Кабанеро.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа L, 29.11.2018, 20:55
БАТЭ
-Види-

Накануне встречи главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал, что его подопечные будут стараться показать свою лучшую игру и добиться успеха, ведь поражение от «Види» лишит борисовчан шансов на выход в 1/16 финала. Гости также будут стремиться у победе, которая обеспечит им путевку в плей-офф. В стартовом туре группового этапа футболисты БАТЭ выиграли у «Види» в Будапеште со счетом 2:0 благодаря голам Яссе Туоминена и Егора Филипенко. После этого успеха БАТЭ проиграл греческому ПАОКу — 1:4 (дома) и дважды английскому «Челси» — 1:3 (в гостях) и 0:1 (дома). Футболисты «Види» после стартовой неудачи уступили на выезде «Челси» — 0:1, а затем дважды переиграли ПАОК — 2:0 (в гостях) и 1:0 (дома).

Сегодня «Челси», который уже обеспечил себе выход в плей-офф, примет в Лондоне гостей из ПАОКа.

Турнирное положение после 4-х туров: «Челси» — 12 очков (разница мячей — 6−1), «Види» — 6 (3−3), ПАОК — 3 (4−5), БАТЭ — 3 (4−8). В 1/16 финала выйдут две лучшие команды.

Поединок на поле «Борисов-Арены» будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». После окончания матча будет организована дополнительная бесплатная электричка, которая отправится в Минск в 23.36 из Борисова.

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