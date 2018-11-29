Испанские арбитры рассудят матч БАТЭ — «Види» в Лиге Европы

Накануне встречи главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал, что его подопечные будут стараться показать свою лучшую игру и добиться успеха, ведь поражение от «Види» лишит борисовчан шансов на выход в 1/16 финала. Гости также будут стремиться у победе, которая обеспечит им путевку в плей-офф. В стартовом туре группового этапа футболисты БАТЭ выиграли у «Види» в Будапеште со счетом 2:0 благодаря голам Яссе Туоминена и Егора Филипенко. После этого успеха БАТЭ проиграл греческому ПАОКу — 1:4 (дома) и дважды английскому «Челси» — 1:3 (в гостях) и 0:1 (дома). Футболисты «Види» после стартовой неудачи уступили на выезде «Челси» — 0:1, а затем дважды переиграли ПАОК — 2:0 (в гостях) и 1:0 (дома).