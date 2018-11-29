Когда оба могут досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Превью к матчу «Астана» — «Динамо»
Сегодня, 29 ноября, «Астана» на своем поле примет киевское «Динамо» на стадии пятого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 29 ноября, «Астана» на своем поле примет киевское «Динамо» на стадии пятого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Перед очной встречей команды лидируют в квартете К, не проиграв ни одного матча. На счету каждой из них по восемь очков. При этом казахстанский клуб по дополнительным показателям находится на первом месте. На третьей строчке с тремя баллами идет французский «Ренн», на четвертой с двумя очками располагается чешский «Яблонец».
Может случиться так, что «Астана» и «Динамо» досрочно завоюют путевку в
Кроме того, пятикратный казахстанский чемпион впервые может выиграть все три домашних матча на групповом этапе. Ранее им довелось на своем поле победить «Ренн» (2:0) и «Яблонец» (2:1).
В то же время у «Астаны» самая надежная оборона в квартете, в ее пассиве всего четыре пропущенных мяча. Самая «дырявая» защита у «Ренна» — восемь пропущенных мячей.
Самым же результативным участником группы является «Динамо» — девять голов. У «Астаны» — второй показатель (семь), у «Яблонца» — третий (пять), у «Ренна» — четвертый (четыре).
«Астана» и «Динамо» во второй раз в своей истории сыграют между собой. Первое их противостояние в столице Украины завершилось вничью 2:2. Астанчанам дважды посчастливилось отыграться. У хозяев голы забили Цыганков (11), Гармаш (45+2), у гостей отличились Аничич (21), Муртазаев (90+5).
В клубном рейтинге УЕФА «Динамо» занимает 20-е место, «Астана» — 51-е. Бюджет украинского клуба оценивается в 66,80 миллионов евро, бюджет казахстанской команды — 24,20.
Игру обслужит хорватская бригада судей во главе с 41-летним Иваном Бебеком. Ранее он не обслуживал матчи с участием казахстанских клубов. Хотя считается достаточно квалифицированным арбитром, работавшим в свое время на играх «Тоттенхэма», «Монако», мадридского «Реала», «Челси», «Ювентуса», «Интера». Также он часто судит игры чемпионата Саудовской Аравии.
Напомним, что встреча команд пройдет 29 ноября в столице Казахстана. Начало — в 21:50 по местному времени.
Руслан Ошуров