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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

Когда оба могут досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Превью к матчу «Астана» — «Динамо»

Сегодня, 29 ноября, «Астана» на своем поле примет киевское «Динамо» на стадии пятого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Перед очной встречей команды лидируют в квартете К, не проиграв ни одного матча. На счету каждой из них по восемь очков. При этом казахстанский клуб по дополнительным показателям находится на первом месте. На третьей строчке с тремя баллами идет французский «Ренн», на четвертой с двумя очками располагается чешский «Яблонец».

Может случиться так, что «Астана» и «Динамо» досрочно завоюют путевку в плей-офф. В данном случае все будет зависеть от результата игры «Яблонец» — «Ренн». При этом победа над «Динамо» гарантирует подопечным Григория Бабаяна первое место в группе. Впрочем, путевку в 1/16 финала они получат, если «Ренн» не одолеет «Яблонец».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 29.11.2018, 18:50
Астана
-Динамо К-

Кроме того, пятикратный казахстанский чемпион впервые может выиграть все три домашних матча на групповом этапе. Ранее им довелось на своем поле победить «Ренн» (2:0) и «Яблонец» (2:1).

В то же время у «Астаны» самая надежная оборона в квартете, в ее пассиве всего четыре пропущенных мяча. Самая «дырявая» защита у «Ренна» — восемь пропущенных мячей.

Самым же результативным участником группы является «Динамо» — девять голов. У «Астаны» — второй показатель (семь), у «Яблонца» — третий (пять), у «Ренна» — четвертый (четыре).

«Астана» и «Динамо» во второй раз в своей истории сыграют между собой. Первое их противостояние в столице Украины завершилось вничью 2:2. Астанчанам дважды посчастливилось отыграться. У хозяев голы забили Цыганков (11), Гармаш (45+2), у гостей отличились Аничич (21), Муртазаев (90+5).

В клубном рейтинге УЕФА «Динамо» занимает 20-е место, «Астана» — 51-е. Бюджет украинского клуба оценивается в 66,80 миллионов евро, бюджет казахстанской команды — 24,20.

Игру обслужит хорватская бригада судей во главе с 41-летним Иваном Бебеком. Ранее он не обслуживал матчи с участием казахстанских клубов. Хотя считается достаточно квалифицированным арбитром, работавшим в свое время на играх «Тоттенхэма», «Монако», мадридского «Реала», «Челси», «Ювентуса», «Интера». Также он часто судит игры чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, что встреча команд пройдет 29 ноября в столице Казахстана. Начало — в 21:50 по местному времени.

Руслан Ошуров

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