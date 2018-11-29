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11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Победа «Астаны» над «Динамо» в Лиге Европы установит новый рекорд Казахстана в еврокубках

Победа «Астаны» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы над киевским «Динамо» позволит побить рекорд очков, заработанных казахстанскими клубами за один еврокубковый сезон, передает корреспондент Vesti.kz.

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В данный момент наилучшее достижение казахстанских клубов 4,625 балла. Оно было зафиксировано в сезоне 2015/2016. Тогда «Астана» пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, где в противостояниях с португальской «Бенфикой», испанским «Атлетико» и турецким «Галатасараем» набрала три очка. В свою очередь, успешно выступил и другой флагман отечественного футбола «Кайрат». Алматинцы остановились в шаге от попадания в групповой этап Лиги Европы, уступив французскому «Бордо» лишь по правилу выездного гола (2:1, 0:1).

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 29.11.2018, 18:50
Астана
-Динамо К-

В нынешнем сезоне в активе Казахстана 4,250 очков. По регламенту УЕФА в групповом раунде за одну победу начисляется два очка, которые нужно поделить на количество команд от страны (в данном случае на четыре: «Астана», «Кайрат», «Ордабасы», «Иртыш»).

В случае победы «Астаны» над «Динамо» копилка Казахстана будет насчитывать 4,750 очков. Данный результат станет рекордным в одном сезоне для казахстанских клубов — участников еврокубков.

На данный момент в таблице коэффициентов Казахстан имеет в своем активе 19,250 очков и располагается на 24-м месте.

Напомним, что матч «Астана» — «Динамо» пройдет сегодня, 29 ноября в столице Казахстана. Начало — в 21:50 по местному времени.

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