Победа «Астаны» над «Динамо» в Лиге Европы установит новый рекорд Казахстана в еврокубках

В данный момент наилучшее достижение казахстанских клубов 4,625 балла. Оно было зафиксировано в сезоне 2015/2016. Тогда «Астана» пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов, где в противостояниях с португальской «Бенфикой», испанским «Атлетико» и турецким «Галатасараем» набрала три очка. В свою очередь, успешно выступил и другой флагман отечественного футбола «Кайрат». Алматинцы остановились в шаге от попадания в групповой этап Лиги Европы, уступив французскому «Бордо» лишь по правилу выездного гола (2:1, 0:1).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 29.11.2018, 18:50 Астана - Динамо К -

В нынешнем сезоне в активе Казахстана 4,250 очков. По регламенту УЕФА в групповом раунде за одну победу начисляется два очка, которые нужно поделить на количество команд от страны (в данном случае на четыре: «Астана», «Кайрат», «Ордабасы», «Иртыш»).

В случае победы «Астаны» над «Динамо» копилка Казахстана будет насчитывать 4,750 очков. Данный результат станет рекордным в одном сезоне для казахстанских клубов — участников еврокубков.

На данный момент в таблице коэффициентов Казахстан имеет в своем активе 19,250 очков и располагается на 24-м месте.