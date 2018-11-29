Что будет, если «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проиграют в Лиге Европе
И если выиграют или сыграют вничью. Расклады наших команд в группах Лиги Европы.
И если выиграют или сыграют вничью. Расклады наших команд в группах Лиги Европы.
Досрочно выведет «Спартак» из группы, если «Вильярреал» обыграет «Рейнджерс» в Шотландии.
Если «Рейнджерс» сыграет вничью с «Вильярреалом», то «Спартаку» для выхода в
Если «Рейнджерс» обыграет «Вильярреал» в 5-м туре, то «Спартаку» нельзя будет проиграть в 6-м туре в Испании. В случае поражения от «Вильярреала» останется верить, что немотивированный «Рапид» обыграет «Рейнджерс».
Победа над «Вильярреалом» в гостях гарантирует место в
Ничья с «Вильярреалом» устроит, если: а) испанцы не проиграют «Рейнджерс» в 5-м туре, б) «Рейнджерс» и «Рапид» сыграют вничью в шестом.
Это почти приговор, если «Вильярреал» выиграет у «Рейнджерс». Тогда «Спартаку» нужно побеждать в Испании и рассчитывать на победу «Рейнджерс» над «Рапидом». Иначе — вылет.
Если «Вильярреал» и «Рейнджерс» сыграют вничью, то победа в Испании гарантирует «Спартаку» проход.
Если «Рейнджерс» выигрывает у «Вильярреала», «Спартаку» нужно выиграть в последнем туре и ждать, что «Рейнджерс» с «Рапидом» не сыграют вничью.
Победа гарантирует «Зениту» место в
0:0. Тоже.
При ничьей 1:1 и крупнее «Копенгаген» сохранит шансы, но все будет в руках «Зенита» в последнем туре. Будет достаточно не проиграть «Славии» в Чехии. В противном случае останется верить, что «Копенгаген» не обыграет «Бордо».
Поражение от «Копенгагена» все усложнит. Если «Славия» в гостях не выиграет у «Бордо», то «Зенит» сохранит второе место. Но в последнем туре в Чехии нельзя будет проиграть.
Если «Славия» обыграет «Бордо», то в Чехии «Зенит» устроит только победа.
Важно победить «Акхисар». Желательно с крупным счетом.
Тогда, если «Стандард» не выигрывает у «Севильи», «Краснодар» досрочно выйдет в
Если «Стандард» дома выиграет у «Севильи», то все усложнится. В Испании «Краснодару» нужно будет не проиграть. В противном иначе «Стандарт», обыгрыв «Акхисар» в 6-м туре, сравняется по очкам, и начнется подсчет разницы. Сейчас у «Краснодара» «+2», у «Стандарта «-3», но лучше сегодня забить «Акхисару» как можно больше.
Ничья с «Акхисаром» (или поражение) могут стать катастрофой. Вариантов будет очень много. Если свести их к одному выводу, то «Краснодару» будет гарантирован проход только при гостевой победе над «Севильей».