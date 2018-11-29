Провал ЦСКА и пробуждение «Локомотива»: есть ли шансы на Лигу Европы?
Выступление российских клубов в пятом туре Лиги чемпионов вновь получилось неоднозначным. БК «Лига Ставок» оценивает шансы ЦСКА и «Локомотива» на Лигу Европы.
Выступление российских клубов в пятом туре Лиги чемпионов вновь получилось неоднозначным. БК «Лига Ставок» оценивает шансы ЦСКА и «Локомотива» на Лигу Европы.
Да, перед заключительным туром группового турнира главного европейского еврокубка российским болельщикам приходится оценивать шансы именно на Лигу Европы, потому что в
Армейцы сохраняли эту вероятность в преддверии игры с чешской «Викторией». И поначалу все шло по сценарию Виктора Гончаренко. Москвичи здорово провели первую половину матча, забили быстрый гол с пенальти и упустили еще три отличные возможности для того, чтобы увеличить счет на табло. Однако уже под занавес первой 45-минутки прозвенел первый тревожный звоночек — судья совершенно справедливо указал на «точку» после контакта Щенникова с одним из чешских футболистов. Правда, забить гостям не удалось — Игорь Акинфеев пенальти отразил.
После перерыва чехи достаточно быстро забили ответный гол, но их устраивала только победа. ЦСКА стал оберегать необходимую для гарантии Лиги Европы ничью и поплатился за это, пропустив за 10 минут до финального свистка. В итоге перед заключительным туром у двух
Чтобы занять третье место и выйти в евровесну, ЦСКА нужно сыграть лучше, чем «Виктории». Учитывая, что москвичам предстоит визит на «Сантьяго Бернабеу» к «Реалу», а «Виктория» примет дома «Рому», верится в это с большим трудом. БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 5,00 на то, что команда Гончаренко сумеет не проиграть в Мадриде.
У «Локомотива», несмотря на победу над «Галатасараем», ситуация еще более сложная. Для попадания в Лигу Европы железнодорожникам нужно обязательно выиграть у «Шальке» в Гельзенкирхене при том условии, что турки не наберут три очка в домашней игре с уже немотивированным «Порту». Португальцы в любом случае гарантировали себе первое место в группе и вряд ли отправят на потенциально непростой выезд в Стамбул основной состав. Сейчас победа «Галатасарая» оценивается коэффициентом 2,20, а «Порту» — 3,45. На то, что «Локо» победит в Германии, коэфф еще выше — 4,25.