Зе Луиш и Адриано — в атаке «Спартака» на матч с «Рапидом»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рапида» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Открытие Арена».
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рапида» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо, Глушаков, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
«Рапид»: Штребингер, Мюльдюр, Барач, Болинголи, Поцман, Мартич, Кнасмюлльнер, Любичич, Хоффман, Алар, В. Бериша.
Начало встречи — в 18:50 по московскому времени.