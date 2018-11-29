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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Зе Луиш и Адриано — в атаке «Спартака» на матч с «Рапидом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рапида» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Открытие Арена».

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«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо, Глушаков, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Рапид»: Штребингер, Мюльдюр, Барач, Болинголи, Поцман, Мартич, Кнасмюлльнер, Любичич, Хоффман, Алар, В. Бериша.

Начало встречи — в 18:50 по московскому времени.

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