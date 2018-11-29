«Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор»: стали известны составы команд
«Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор» объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор» объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва, Стоцкий, Вандерсон, Ари.
Запасные: Крицюк, Фьолусон, Голубев, Перейра, Окриашвили, Игнатьев, Сулейманов.
«Акхисар Беледиеспор»: Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер, Сержиньо, Маню, Барбоза.
Запасные: Ерал, Озтурк, Келеш, Атасевен, Гюлер, Айик.
«Краснодар», набрав 9 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы J, «Акхисар Беледиеспор» (0) — последнее.
Матч «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор» состоится сегодня, 29 ноября, в Краснодаре и начнётся в 20:55 мск.