Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Цюрих0
АЕК Л1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Байер0
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Русенборг0
Селтик1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зенит1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бордо1
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Андерлехт0
Спартак Тр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фенербахче0
Динамо З0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах1
Спортинг3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ворскла0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан1
Дюделанж2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бетис1
Олимпиакос П0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Краснодар2
Акхисар БС1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
БАТЭ1
Види0
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Аполлон
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Сарпсборг 08
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Генк
Футбол. Еврокубки
23:00
Стандард Л
Севилья
Футбол. Еврокубки
23:00
Яблонец
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
ПАОК
Футбол. Еврокубки
18:50
Спартак1
Рапид В2
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана0
Динамо К1
Все события
Фоторепортажи
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор»: стали известны составы команд

«Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор» объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Наверх

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва, Стоцкий, Вандерсон, Ари.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Голубев, Перейра, Окриашвили, Игнатьев, Сулейманов.

«Акхисар Беледиеспор»: Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер, Сержиньо, Маню, Барбоза.

Запасные: Ерал, Озтурк, Келеш, Атасевен, Гюлер, Айик.

«Краснодар», набрав 9 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы J, «Акхисар Беледиеспор» (0) — последнее.

Матч «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор» состоится сегодня, 29 ноября, в Краснодаре и начнётся в 20:55 мск.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Акхисар БС
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Невеста Криштиану Роналду восхитила пользователей соцсетей!
Юрист рассказал как накажут Кокорина и Мамаева!
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Провал ЦСКА и пробуждение «Локо»: есть ли шансы на Лигу Европы?
10 главных разочарований первого круга РПЛ
Модрич признан плеймейкером года по версии IFFHS
«Зенит» играет с «Копенгагеном» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь