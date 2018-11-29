«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном»

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Копенгагена» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург».