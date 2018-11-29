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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Копенгагена» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург».

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«Зенит»: Лунёв, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.

«Копенгаген»: С. Андерсен, Анкерсен, Бенгтссон, Вавро, Бьелланд, Грегуш, Сков, Зека, Н’Дойе, Сотириу, Хольс.

Запасные: Йоронен, Папапяннопулос, Бойлесен, Квист, Томсен, Фальк, Винд.

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