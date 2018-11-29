«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном»
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Копенгагена» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург».
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Копенгагена» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург».
«Зенит»: Лунёв, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.
«Копенгаген»: С. Андерсен, Анкерсен, Бенгтссон, Вавро, Бьелланд, Грегуш, Сков, Зека, Н’Дойе, Сотириу, Хольс.
Запасные: Йоронен, Папапяннопулос, Бойлесен, Квист, Томсен, Фальк, Винд.