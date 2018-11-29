«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

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Мяч в составе москвичей на 20-й минуте забил Зе Луиш. У гостей отличились Мерт Мюлдюр (80) и Филип Шобесбергер (91).

На 70-й минуте встречи на поле прорвался болельщик «Спартака». Агрессивно настроенный фанат подбежал к капитану команды Денису Глушакову, в результате чего произошла небольшая стычка. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды. В понедельник объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с заявлением, в котором было сказано, что фанаты считают Глушакова «неприемлемым в качестве игрока и капитана команды».

В прошлом туре российская команда обыграла шотландский «Рейнджерс» со счетом 4:3. Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0) и испанским «Вильярреалом» (3:3), а также проиграл «Рапиду» (2:3). «Спартак» имеет в активе 5 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице группы G. «Рапид» набрал 7 очков и занимает первую позицию. «Вильярреал» (6 очков) и «Рейнджерс» (5) проведут очный матч позднее в четверг.