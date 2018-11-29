«Астана» потерпела первое поражение и упустила лидерство в группе Лиги Европы
Футболисты «Астаны» проиграли киевскому «Динамо» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» проиграли киевскому «Динамо» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы К проходила сегодня, 29 ноября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 0:1 в пользу украинского клуба.
В первом тайме «Астана» явно владела преимуществом, но не использовала как минимум три очень опасных момента — в шаге от гола были казахстанский нападающий Роман Муртазаев, форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга и белорусский хавбек Иван Маевский.
Менее активно играло «Динамо», но своим шансом воспользовалось. На 29-й минуте у киевлян голом отметился хавбек сборной Словении Беньямин Вербич, который
Начало второго тайма казахстанские любители футбола не сумели посмотреть
Вторая половина игры получилась не такой насыщенной, как первая, но у «Астаны»
Для «Астаны» это поражение стало первым за пять туров ЛЕ, а «Динамо» одержало третью победу. В ночь с 29 на 30 ноября в группе К пройдет еще один матч, в котором чешский «Яблонец» на своем поле примет французский «Ренн».
С 13 очками «Динамо» перехватило лидерство у «Астаны» и гарантировало себе первое место в группе, а вместе с ним и путевку в 1/16 финала ЛЕ. Вторым с восемью баллами идет казахстанский клуб, у «Ренна» — три очка, а у «Яблонца» — два.
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Групповой раунд завершится 12 декабря. В этот день «Астана» отправится в гости к «Ренну», а «Динамо» примет «Яблонец».
|Григорий Бабаян
|Александр Хацкевич
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)