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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» потерпела первое поражение и упустила лидерство в группе Лиги Европы

Футболисты «Астаны» проиграли киевскому «Динамо» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра пятого тура группы К проходила сегодня, 29 ноября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 0:1 в пользу украинского клуба.

В первом тайме «Астана» явно владела преимуществом, но не использовала как минимум три очень опасных момента — в шаге от гола были казахстанский нападающий Роман Муртазаев, форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга и белорусский хавбек Иван Маевский.

Менее активно играло «Динамо», но своим шансом воспользовалось. На 29-й минуте у киевлян голом отметился хавбек сборной Словении Беньямин Вербич, который из-за травм одноклубников вынужденно играл на позиции нападающего.

Начало второго тайма казахстанские любители футбола не сумели посмотреть из-за технических проблем на QazSport, хотя в России, Украине и других странах трансляция не прерывалась.

Вторая половина игры получилась не такой насыщенной, как первая, но у «Астаны» все-таки были моменты, чтобы сравнять счет. Самый верный шанс у казахстанского клуба был на 82-й минуте, но мяч после удара вышедшего на замену Дмитрия Шомко попал в перекладину.

Для «Астаны» это поражение стало первым за пять туров ЛЕ, а «Динамо» одержало третью победу. В ночь с 29 на 30 ноября в группе К пройдет еще один матч, в котором чешский «Яблонец» на своем поле примет французский «Ренн».

С 13 очками «Динамо» перехватило лидерство у «Астаны» и гарантировало себе первое место в группе, а вместе с ним и путевку в 1/16 финала ЛЕ. Вторым с восемью баллами идет казахстанский клуб, у «Ренна» — три очка, а у «Яблонца» — два.

В плей-офф «Астана» может выйти в этом туре — для этого необходима ничья в матче «Яблонец» — «Ренн» или победа чешского клуба.

Групповой раунд завершится 12 декабря. В этот день «Астана» отправится в гости к «Ренну», а «Динамо» примет «Яблонец».

Астана 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо К
29.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Александр Хацкевич
Голы
7 Беньямин Вербич 29′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
32′ Евгений Постников 44
87′ Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
58′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Дмитрий Шомко 77
62′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
71 Денис Бойко
16 Виталий Миколенко
17 Сидклей
26 Никита Бурда
44 Тамаш Кадар
94 Томаш Кендзера
6 Че Че 90′
8 Владимир Шепелев
10 Николай Шапаренко 64′
19 Денис Гармаш 90+3′
7 Беньямин Вербич 76′
5 Сергей Сидорчук
15 Виктор Цыганков (к) 84′
9 Николай Морозюк
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
0 Угловые 2
16 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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