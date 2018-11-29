«Астана» потерпела первое поражение и упустила лидерство в группе Лиги Европы

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Игра пятого тура группы К проходила сегодня, 29 ноября, в столице Казахстана и завершилась со счетом 0:1 в пользу украинского клуба.

В первом тайме «Астана» явно владела преимуществом, но не использовала как минимум три очень опасных момента — в шаге от гола были казахстанский нападающий Роман Муртазаев, форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга и белорусский хавбек Иван Маевский.

Менее активно играло «Динамо», но своим шансом воспользовалось. На 29-й минуте у киевлян голом отметился хавбек сборной Словении Беньямин Вербич, который из-за травм одноклубников вынужденно играл на позиции нападающего.

Начало второго тайма казахстанские любители футбола не сумели посмотреть из-за технических проблем на QazSport, хотя в России, Украине и других странах трансляция не прерывалась.

Вторая половина игры получилась не такой насыщенной, как первая, но у «Астаны» все-таки были моменты, чтобы сравнять счет. Самый верный шанс у казахстанского клуба был на 82-й минуте, но мяч после удара вышедшего на замену Дмитрия Шомко попал в перекладину.

Для «Астаны» это поражение стало первым за пять туров ЛЕ, а «Динамо» одержало третью победу. В ночь с 29 на 30 ноября в группе К пройдет еще один матч, в котором чешский «Яблонец» на своем поле примет французский «Ренн».

С 13 очками «Динамо» перехватило лидерство у «Астаны» и гарантировало себе первое место в группе, а вместе с ним и путевку в 1/16 финала ЛЕ. Вторым с восемью баллами идет казахстанский клуб, у «Ренна» — три очка, а у «Яблонца» — два.

В плей-офф «Астана» может выйти в этом туре — для этого необходима ничья в матче «Яблонец» — «Ренн» или победа чешского клуба.