Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду». Кононов в шаге от вылета из Лиги Европы
«Спартак» сыграл по сценарию ЦСКА.
«Спартак» сыграл по сценарию ЦСКА.
Глушаков — все еще капитан «Спартака». На неделе Дениса поддержали футболисты, а потом снова стали мочить фанаты. «Фратрия» даже запустила флешмоб #СпартакбезГлушакова. Это не помогло — Денис попал в основу на «Рапид».
По сравнению с составом на «Крылья» в Лиге Европы Олег Кононов сделал две замены. Минус Фернандо и Ломовицкий, плюс Тимофеев и Мельгарехо.
Парагваец и придумал быстрый гол «Спартака». Лоренцо в касание разрезал оборону «Рапида», пас принял Зе Луиш и пробил мимо вратаря. Больше всех голу на трибуне радовался актер Дмитрий Назаров. Удар нападающего так и остался единственным в створ в первом тайме.
После перерыва футбол не стал намного интереснее. К 70-й минуте на поле стало жарче, когда туда выбежал фанат и попытался наброситься на Глушакова. Оттаскивать болельщика прибежали и стюарды, и спартаковцы — даже Ребров бросился из ворот к центру поля и долго успокаивал низкорослого бородатого мужчину.
Замена Ханни на Самедова не помогла Кононову оживить игру. А к 80-й минуте «Спартак» пропустил. На угловом защитники совсем забыли о турецком защитнике Мерте Мюльдюре, который без проблем кивнул в сторону ворот.
В самом конце матча «Спартак» пропустил еще раз. Жуткий провал в обороне, после которого Филипп Шобесбергер спокойно перекинул Реброва и занес мяч в пустые ворота. Так случилось первое поражение Кононова в Москве.
«Спартак» опустился на третье место в группе, оставшись с 5 очками. Столько же пока что у «Рейнджерс», которых команда Кононова опережает по личным встречам (0:0 в Глазго, 4:3 в Москве). У «Вильярреала» — 6 очков после четырех матчей, у «Рапида» — 7 после пяти.
|Олег Кононов
|Дитмар Кюбауэр
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|26
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Гиль (Польша)
|Боковой судья
|Конрад Сапеля (Польша)
|Боковой судья
|Марцин Борковски (Польша)
|За воротами
|Кшиштоф Якубик (Польша)
|За воротами
|Петр Лясык (Польша)