Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду». Кононов в шаге от вылета из Лиги Европы

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Глушаков — все еще капитан «Спартака». На неделе Дениса поддержали футболисты, а потом снова стали мочить фанаты. «Фратрия» даже запустила флешмоб #СпартакбезГлушакова. Это не помогло — Денис попал в основу на «Рапид».

По сравнению с составом на «Крылья» в Лиге Европы Олег Кононов сделал две замены. Минус Фернандо и Ломовицкий, плюс Тимофеев и Мельгарехо.

Парагваец и придумал быстрый гол «Спартака». Лоренцо в касание разрезал оборону «Рапида», пас принял Зе Луиш и пробил мимо вратаря. Больше всех голу на трибуне радовался актер Дмитрий Назаров. Удар нападающего так и остался единственным в створ в первом тайме.

После перерыва футбол не стал намного интереснее. К 70-й минуте на поле стало жарче, когда туда выбежал фанат и попытался наброситься на Глушакова. Оттаскивать болельщика прибежали и стюарды, и спартаковцы — даже Ребров бросился из ворот к центру поля и долго успокаивал низкорослого бородатого мужчину.

Замена Ханни на Самедова не помогла Кононову оживить игру. А к 80-й минуте «Спартак» пропустил. На угловом защитники совсем забыли о турецком защитнике Мерте Мюльдюре, который без проблем кивнул в сторону ворот.

В самом конце матча «Спартак» пропустил еще раз. Жуткий провал в обороне, после которого Филипп Шобесбергер спокойно перекинул Реброва и занес мяч в пустые ворота. Так случилось первое поражение Кононова в Москве.