Тренер киевского «Динамо»: По моментам «Астана» выиграла
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги победного матча Лиги Европы против «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги победного матча Лиги Европы против «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 0:1 в пользу клуба из Украины.
— Нынешнего кадрового резерва хватило?
— Есть у нас кадровые проблемы, но до зимы не усилиться. Одну задачу мы решили. Сколько было критики… Тут я поздравляю болельщиков! — сказал Хацкевич на послематчевой
— Можно ли сказать, что «Астана» потеряла три очка?
— Мы выиграли, и это приятно. По моментам соперник выиграл, но в футболе без удачи никуда. Дисциплина и порядок был на поле. У нас были проблемы при переходе к атаке.
— Оборона «Динамо» лучше или атака «Астаны»?
— Если не пропустили, то наша команда лучше.
— Можете сказать, что «Астана» лучше «Ренна»?
— Фактор своего поля решает. Очень большая пауза перед матчем может решить. Но если «Астана» сыграет с таким настроем, то она решит свою задачу.
Отметим, что с 11 очками «Динамо» перехватило лидерство у «Астаны» и гарантировало себе первое место в группе, а вместе с ним и путевку в 1/16 финала ЛЕ. Вторым с восемью баллами идет казахстанский клуб, у французского «Ренна» — три очка, а у чешского «Яблонца» — два.
|Григорий Бабаян
|Александр Хацкевич
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)