Тренер киевского «Динамо»: По моментам «Астана» выиграла

Игра пятого тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 0:1 в пользу клуба из Украины.

— Нынешнего кадрового резерва хватило?

— Есть у нас кадровые проблемы, но до зимы не усилиться. Одну задачу мы решили. Сколько было критики… Тут я поздравляю болельщиков! — сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

— Можно ли сказать, что «Астана» потеряла три очка?

— Мы выиграли, и это приятно. По моментам соперник выиграл, но в футболе без удачи никуда. Дисциплина и порядок был на поле. У нас были проблемы при переходе к атаке.

— Оборона «Динамо» лучше или атака «Астаны»?

— Если не пропустили, то наша команда лучше.

— Можете сказать, что «Астана» лучше «Ренна»?

— Фактор своего поля решает. Очень большая пауза перед матчем может решить. Но если «Астана» сыграет с таким настроем, то она решит свою задачу.