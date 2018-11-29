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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер киевского «Динамо»: По моментам «Астана» выиграла

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги победного матча Лиги Европы против «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра пятого тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 0:1 в пользу клуба из Украины.

— Нынешнего кадрового резерва хватило?
— Есть у нас кадровые проблемы, но до зимы не усилиться. Одну задачу мы решили. Сколько было критики… Тут я поздравляю болельщиков! — сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

— Можно ли сказать, что «Астана» потеряла три очка?
— Мы выиграли, и это приятно. По моментам соперник выиграл, но в футболе без удачи никуда. Дисциплина и порядок был на поле. У нас были проблемы при переходе к атаке.

— Оборона «Динамо» лучше или атака «Астаны»?
— Если не пропустили, то наша команда лучше.

— Можете сказать, что «Астана» лучше «Ренна»?
— Фактор своего поля решает. Очень большая пауза перед матчем может решить. Но если «Астана» сыграет с таким настроем, то она решит свою задачу.

Отметим, что с 11 очками «Динамо» перехватило лидерство у «Астаны» и гарантировало себе первое место в группе, а вместе с ним и путевку в 1/16 финала ЛЕ. Вторым с восемью баллами идет казахстанский клуб, у французского «Ренна» — три очка, а у чешского «Яблонца» — два.

Астана 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо К
29.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Александр Хацкевич
Голы
7 Беньямин Вербич 29′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
32′ Евгений Постников 44
87′ Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
58′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Дмитрий Шомко 77
62′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
71 Денис Бойко
16 Виталий Миколенко
17 Сидклей
26 Никита Бурда
44 Тамаш Кадар
94 Томаш Кендзера
6 Че Че 90′
8 Владимир Шепелев
10 Николай Шапаренко 64′
19 Денис Гармаш 90+3′
7 Беньямин Вербич 76′
5 Сергей Сидорчук
15 Виктор Цыганков (к) 84′
9 Николай Морозюк
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
0 Угловые 2
16 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
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