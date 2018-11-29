Тренер «Астаны» назвал причины первого поражения в группе ЛЕ и рассказал о разговоре с судьей

Игра пятого тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 0:1 в пользу клуба из Украины.

— Я думаю, мы провели хороший матч. Но огромное количество нереализованные моментов… Было шесть-семь стопроцентных моментов. Если бы сложилось, как мы планировали, то мы бы выиграли. У них был один момент, и они его реализовали., — сказал Бабаян на послематчевой пресс-конференции.

— С чем связана замена Зайнутдинова на Шомко, почему не вышел второй форвард?

— Я такое планировал, но Бахтиер получил повреждение и попросил замену.

— Будете ли контрольная игра перед гостевым матчем с «Ренном»?

— Мы нашли спарринг-партнера во Франции.

— Сколько нужно создать, чтобы забить?

— Можно было бы играть и играть. Они разбазаривали моменты. У одного Муртазаева было 10 моментов. Это было лучшая игра по содержанию, но не сказалось на результате. Муртазаев на тренировке из 10 моментов как минимум четыре забьет. Нападающий должен забивать.

— О чем говорили с судьей?

— Судейство не комментирую. Я ему сказал, что он был не прав в двух трех моментах.