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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черданцев знает, что нужно делать Глушакову

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что хавбек «Спартака» Денис Глушаков должен передать капитанскую повязку защитнику Георгию Джикии на оставшиеся до зимней паузы матчи.

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В четверг во время игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2) на полузащитника напал фанат, выбежавший на поле.

— Я бы на месте Глушакова передал повязку Джикии на оставшиеся матчи, раз такое дело. А за зимний перерыв проблему бы урегулировали. Кто-то должен сделать первый шаг, — написал Черданцев в своем Твиттере.

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Спартак 1:2
Первый тайм: 1:0
Рапид В
29.11.2018, 18:50 Зрители: 20739 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дитмар Кюбауэр
Голы
20′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, С. Ханни) 9
3 Мерт Мюлдюр (Ф. Шобесбергер) 80′
7 Филипп Шобесбергер (Ш. Шваб) 90+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
73′ Денис Глушаков (к) 8
Артем Тимофеев 40
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
81′ Лоренсо Мельгарехо 25
Ивелин Попов 71
71′ Софьян Ханни 94
Александр Самедов 19
30 Рихард Штребингер (к)
3 Мерт Мюлдюр
19 Марвин Поцманн
4 Матео Барач 27′
20 Максимилиан Хофманн 59′
5 Боли Болинголи-Мбомбо
28 Кристоф Кнасмюльнер
15 Мануэль Мартич 41′
9 Ветон Бериша 80′
38 Мануэль Турнвальд
29 Дени Алар 64′
7 Филипп Шобесбергер
39 Деян Любичич 64′
8 Штефан Шваб
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 5
3 Угловые 4
11 Фолы 26
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Боковой судья Конрад Сапеля (Польша)
Боковой судья Марцин Борковски (Польша)
За воротами Кшиштоф Якубик (Польша)
За воротами Петр Лясык (Польша)
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