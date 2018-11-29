Черданцев знает, что нужно делать Глушакову
Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что хавбек «Спартака» Денис Глушаков должен передать капитанскую повязку защитнику Георгию Джикии на оставшиеся до зимней паузы матчи.
Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что хавбек «Спартака» Денис Глушаков должен передать капитанскую повязку защитнику Георгию Джикии на оставшиеся до зимней паузы матчи.
В четверг во время игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2) на полузащитника напал фанат, выбежавший на поле.
— Я бы на месте Глушакова передал повязку Джикии на оставшиеся матчи, раз такое дело. А за зимний перерыв проблему бы урегулировали.
|Олег Кононов
|Дитмар Кюбауэр
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|26
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Гиль (Польша)
|Боковой судья
|Конрад Сапеля (Польша)
|Боковой судья
|Марцин Борковски (Польша)
|За воротами
|Кшиштоф Якубик (Польша)
|За воротами
|Петр Лясык (Польша)