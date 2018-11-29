Черданцев знает, что нужно делать Глушакову

В четверг во время игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2) на полузащитника напал фанат, выбежавший на поле .

— Я бы на месте Глушакова передал повязку Джикии на оставшиеся матчи, раз такое дело. А за зимний перерыв проблему бы урегулировали. Кто-то должен сделать первый шаг, — написал Черданцев в своем Твиттере.