Полиция возбудила дело против фаната «Спартака», попытавшегося напасть на Глушакова

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Примерно в середине второго тайма матча, проходившего на «Открытии Арене», болельщик выскочил с трибуны B, расположенной за воротами, и побежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову. Футболисты смогли остановить зрителя, после чего стюарды увели его в подтрибунное помещение.

«Сотрудниками контрольно-распорядительной службы стадиона гражданин был удален с объекта проведения мероприятия и передан сотрудникам полиции. Столичными полицейскими в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», — сказали в пресс-службе.

Нарушителю грозит до 15 суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок до семи лет.