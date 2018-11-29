«Глушаков меня ударил. Я не замахивался». Интервью с выбежавшим на поле фанатом

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— Вы выбежали из-за акции против Глушакова?

— Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.

— Судя по сториз, вы сидели на нижних рядах, выбежать на поле совсем не составило труда?

— Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.

— Вы бежали целенаправленно к Глушакову? С каким намерением?

— Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в “Спартаке”! Уходи отсюда!».

— Глушаков действительно ударил вас первым?

— Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке».

— Почему он вас ударил? Испугался?

— Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.

— Как поступок характеризует капитана «Спартака»?

— Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.

— В соцсетях вас обвиняют в том, что повлияли на ход матча.

— Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: «Подорвал командный дух». Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру.

— Что произошло, когда вас увели?