«Глушаков меня ударил. Я не замахивался». Интервью с выбежавшим на поле фанатом

— Вы выбежали из-за акции против Глушакова?
— Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.
— Судя по сториз, вы сидели на нижних рядах, выбежать на поле совсем не составило труда?
— Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.
— Вы бежали целенаправленно к Глушакову? С каким намерением?
— Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в “Спартаке”! Уходи отсюда!».
— Глушаков действительно ударил вас первым?
— Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке».
— Почему он вас ударил? Испугался?
— Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.
— Как поступок характеризует капитана «Спартака»?
— Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.
— В соцсетях вас обвиняют в том, что повлияли на ход матча.
— Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: «Подорвал командный дух». Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру.
— Что произошло, когда вас увели?
— Потом сотрудники полиции стали объяснять, что я не прав. Сейчас нахожусь в одиночной камере. Здесь холодно, курить не дают, просят выключить телефон.