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22:48 (мск), источник: Р-Спорт

Ханни: Фанат не повлиял на итог матча с «Рапидом» в Лиге Европы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Выбежавший на поле фанат московского «Спартака» в матче Лиги Европы против венского «Рапида» не повлиял на результат игры, заявил полузащитник «красно-белых» Софьян Ханни.

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«Спартак» уступил в четверг в Москве «Рапиду» в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2. По ходу игры хозяева вели в счете. На 70-й минуте болельщик выбежал с трибуны B, расположенной за воротами, и побежал к капитану «красно-белых» Денису Глушакову. Остановить фаната смогли футболисты «Спартака», после чего стюарды увели его в подтрибунное помещение.

«Я не слышал (оскорблений), даже не знаю, о чем вы говорите, — ответил Ханни журналистам. — Когда (фанат) выбежал на поле, то я не понял, зачем он пришел. У меня не было никаких эмоций по этому поводу. Я думаю, что это плохой поступок. Но не он сказался на результате матча. Мы профессионалы, и такое случается не в первый раз».

Спартак 1:2
Первый тайм: 1:0
Рапид В
29.11.2018, 18:50 Зрители: 20739 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дитмар Кюбауэр
Голы
20′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, С. Ханни) 9
3 Мерт Мюлдюр (Ф. Шобесбергер) 80′
7 Филипп Шобесбергер (Ш. Шваб) 90+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
73′ Денис Глушаков (к) 8
Артем Тимофеев 40
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
81′ Лоренсо Мельгарехо 25
Ивелин Попов 71
71′ Софьян Ханни 94
Александр Самедов 19
30 Рихард Штребингер (к)
3 Мерт Мюлдюр
19 Марвин Поцманн
4 Матео Барач 27′
20 Максимилиан Хофманн 59′
5 Боли Болинголи-Мбомбо
28 Кристоф Кнасмюльнер
15 Мануэль Мартич 41′
9 Ветон Бериша 80′
38 Мануэль Турнвальд
29 Дени Алар 64′
7 Филипп Шобесбергер
39 Деян Любичич 64′
8 Штефан Шваб
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 5
3 Угловые 4
11 Фолы 26
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Боковой судья Конрад Сапеля (Польша)
Боковой судья Марцин Борковски (Польша)
За воротами Кшиштоф Якубик (Польша)
За воротами Петр Лясык (Польша)
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