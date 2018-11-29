Ханни: Фанат не повлиял на итог матча с «Рапидом» в Лиге Европы

«Спартак» уступил в четверг в Москве «Рапиду» в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2. По ходу игры хозяева вели в счете. На 70-й минуте болельщик выбежал с трибуны B, расположенной за воротами, и побежал к капитану «красно-белых» Денису Глушакову. Остановить фаната смогли футболисты «Спартака», после чего стюарды увели его в подтрибунное помещение.

«Я не слышал (оскорблений), даже не знаю, о чем вы говорите, — ответил Ханни журналистам. — Когда (фанат) выбежал на поле, то я не понял, зачем он пришел. У меня не было никаких эмоций по этому поводу. Я думаю, что это плохой поступок. Но не он сказался на результате матча. Мы профессионалы, и такое случается не в первый раз».