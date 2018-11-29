Футболист «Рапида» Шваб заявил, что шокирован инцидентом с нападением на Глушакова

В четверг «Спартак» проиграл «Рапиду» со счетом 1:2 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. На 70-й минуте встречи на поле прорвался агрессивно настроенный болельщик «Спартака», он подбежал к Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды.

«Это сумасшествие, я шокирован, никогда не видел такого. У нас в Австрии тоже есть случаи, когда фанаты выбегают на поле, но до такого никогда не доходило. Я не в курсе ситуации с Глушаковым, но мне хотелось бы, чтобы в будущем все наладилось», — сказал Шваб.