Во время игры «Спартак» — «Рапид» произошло несколько драк между болельщиками красно-белых

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«Во время матча фанаты “Спартака” подрались на трибуне стадиона. Конфликт возник из-за отношения болельщиков к игроку московской команды Денису Глушакову. В итоге дерущихся разняли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, стычка между болельщиками также вспыхнула у клубного автобуса «Спартака» после игры.

«Конфликт был из-за отношения болельщиков к игре красно-белых и ситуации в клубе в целом. Некоторые фанаты собирались высказать претензии игрокам, их оппоненты решили, что так делать не надо. В конфликт вмешалась полиция. По предварительным данным, задержан один человек», — сказал источник.