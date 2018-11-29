«Снять повязку с Глушакова? Потом снова будут выбегать». Олег Кононов — о поражении от «Рапида»

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после обидно упущенной победы в матче с «Рапидом» вошел в зал для пресс-конференций с каменным лицом. Олег Георгиевич тщательно выбирал слова, делая паузы — было видно, что он еще не пережил все, что происходило с его командой во втором тайме.

— Мы огорчены тем, что проиграли. Много было ошибок при передачах, позиционных, в отборе мяча. Нам хотелось, чтобы команда играла выше и агрессивнее в атаке, проводила игру на половине поля соперника.

Также нам не удалось играть с мячом больше, чем соперник — владеть мячом. Очень хотелось бы создавать голевые моменты — их было мало. То, что мы дали сопернику играть с нами на равных, нас не устраивает. И ребята это понимают.

— Сегодня на поле выбежал болельщик, люди на трибуне подрались. Почему в «Спартаке» никто не может понять, что надо отобрать у Глушакова повязку и передать Джикии, чтобы не раздражать людей? Или Глушаков настолько важен?

— Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет и хочет, чтобы он был связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества.

Сегодня был такой инцидент, завтра может то же самое произойти с другим игроком, работником клуба, тренером. И что, мы так же будем вести себя? Или нет?

— Глушаков может по-прежнему играть большую роль в коллективе, но без повязки.

— А потом, когда не будет повязки, снова будут выбегать, и снова мы будем отвечать на эти вопросы.

— Этот эпизод повлиял на ход игры?

— Мне понравилась реакция самих футболистов, всех.

— Учитывая то, что после инцидента были пропущены мячи, могло ли это повлиять на концентрацию игроков, сбить с настроя?

— Как видите, провокация была со стороны того парня, и это не прошло бесследно. Мы пропустили голы после этого инцидента.

— Что произошло с командой после перерыва? В первом тайме «Спартак» играл во внятный футбол.

— В первом тайме игра была не такой, какую мне хотелось видеть. Не хватало открываний под мяч, точности передач, мы делали много ошибок. Мы забили быстрый гол, и хотелось бы видеть дальнейшее развитие преимущества. Во втором играли абсолютно невнятно, но вопросы есть и к первому. На 60−65 минуте фланги стали не так активны, пошли замены. Глушаков и Тимофеев тоже делали большую работу — они устали. Я только начинаю изучать функциональное состояние игроков. Опасения были и раньше.

Если брать всю игру, она меня не устроила. В первую очередь я бы хотел видеть игру и через нее делать результат. Если нет игры, то, соответственно, нет и результата.

— Как выбираться из этого положения в Лиге Европы?

— Для начала хотел бы сказать хорошие слова о сопернике. «Рапид» играл здорово, активно, неслучайно забил нам в концовке. Что касается нас, то в заключительном матче только победа может нам что-то гарантировать. Но еще посмотрим сегодня, как сыграет «Рейнджерс».

— Вы сказали, что были опасения по поводу функционального состояния игроков, хотя раньше отмечали, что нашли команду в приемлемом состоянии. Поправьте, если мы вас неправильно поняли.

— Есть определенная разбалансированность. Тимофеев то играл, то не играл. Глушаков — точно также в основной, центральной зоне. Если мы имеем дело с давлением, чаще вступаем в прессинг и контрпрессинг, то большая работа ложится на полузащитников. Но если фланги и два центральных нападающих точно также работают, то эта нагрузка распределяется поровну. Неслучайно я делал замены на флангах: Ханни и Мельгарехо были не так активны, как хотелось бы. Будем разбираться. Может быть, сказались более интенсивные тренировки, ребята не успели перестроиться.

Сегодня мы пропустили два гола, хотя не помню, что были еще какие-то моменты у наших ворот. Хотелось бы видеть больше остроты у ворот соперника. У Ханни во втором тайме был только один удар, где соперник вынес мяч.

— Восьмая команда Австрии уничтожает седьмую команду чемпионата России. Как это возможно?

— Я бы поспорил насчет уничтожения. Никакого уничтожения не было. Это футбол. Сейчас любой клуб может выиграть у топ-клуба Лиги чемпионов или Лиги Европы. Главное — не смотреть, с кем играешь. Надо стремиться к тому футболу, который хочешь видеть. Не важно, кто играет — «Рапид» или «Барселона». Австрийцы сегодня отыграли очень хорошо. Матч был ничейным. Были моменты, и, возможно, они были чуть активней. Этот вопрос интересен в другом: надо немного опуститься на землю. Не сказал бы, что между чемпионатами России и Австрии большая пропасть.

— В первом тайме подачи со стандартов шли от ворот, а во втором закручивались к воротам, за исключением удара Самедова. Есть взаимосвязь?

— Да, мы хотели поменять направление ударов со стандартов, потому что стандарты не получались. Главное в игре — нацеленные передачи. Фернандо постоянно делал эти передачи — за этот период мы попробовали несколько игроков и варианты ударов в створ и от створа.

— Заменив Ханни, Самедов сместился в центр. С чем это связано?

— Самедов должен был сместиться ближе к середине и больше угрожать воротам или отдавать передачи — с этим связан его уход с фланга.

— Не было желания выпустить Рассказова, чтобы добавить свежести и противостоять более свежему Шобесбергеру, который вышел на замену?

— Вся линия защиты в моменте с пропущенным голом сыграла неправильно позиционно. Надо было не делать офсайд, а играть по мячу, по сопернику. Ребята неправильно отработали в этом моменте. Я не сторонник того, чтобы выпускать защитников, когда мы выигрываем. Скорее, выпущу игроков атаки. Я должен был переломить момент игры, выпустив игрока атаки, — в этом моя ошибка.

Мне очень нравится то, как ребята работают. На тренировках они очень интенсивно трудятся. Думаю, что та работа, которая нами ведется, и те игроки — пусть возрастные или молодые — составляют фундамент. Физическая готовность неплохая, просто тот футбол, который я хочу видеть, более энергозатратный. Я хочу видеть команду с мячом, но это будет только тогда, когда игроки будут отбирать мячи у соперника на его половине поля. Сегодня мы не удовлетворены всем без исключения. Будем это исправлять. Времени мало. Мы все вместе будем добиваться того, чего хотим: побеждать, играя в футбол.