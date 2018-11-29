«Зенит» обыграл «Копенгаген» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Команда из Санкт-Петербурга досрочно вышла в плей-офф турнира. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы C с 11 очками в активе и уже недосягаем для «Копенгагена» (5 очков) и французского «Бордо» (1), который в данный момент играет с чешской «Славией» (7). Ранее сине-бело-голубые обыграли (2:1), а потом сыграли вничью с «Бордо» (1:1), а также были сильнее «Славии» (1:0) и разошлись миром с «Копенгагеном» (1:1).