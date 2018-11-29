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22:56 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Копенгаген» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» со счетом 1:0 обыграли датский «Копенгаген» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол на 59-й минуте встречи забил Роберт Мак.

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Источник: РИА "Новости"

Игру посетили 45 199 зрителей, что стало лучшим показателем посещаемости «Зенита» в текущем сезоне Лиги Европы.

Команда из Санкт-Петербурга досрочно вышла в плей-офф турнира. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы C с 11 очками в активе и уже недосягаем для «Копенгагена» (5 очков) и французского «Бордо» (1), который в данный момент играет с чешской «Славией» (7). Ранее сине-бело-голубые обыграли (2:1), а потом сыграли вничью с «Бордо» (1:1), а также были сильнее «Славии» (1:0) и разошлись миром с «Копенгагеном» (1:1).

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет со «Славией». «Копенгаген» примет «Бордо». Обе встречи состоятся 13 декабря.

Зенит 1:0
Первый тайм: 0:0
Копенгаген
29.11.2018, 20:55 Зрители: 45199 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Столе Сольбаккен
Голы
59′ Роберт Мак (Д. Кузяев) 20
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Далер Кузяев 14
Роберт Мак 20
Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
67′ 74′ Александр Ерохин 21
Клаудио Маркизио 10
88′ Эрнани 33
89′ Магомед Оздоев 27
60′ Себастьян Дриусси 11
Антон Заболотный 29
1 Стефан Андерсен
22 Петер Анкерсен
3 Пьер Бенгтссон
5 Андреас Бьелланн
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека (к) 73′
16 Ян Грегуш
14 Даме Ндой
28 Пьерос Сотириу
19 Денис Вавро 54′
4 Сотирис Папаяннопулос
29 Роберт Сков 78′ 63′
23 Йонас Винн
26 Карло Хольсе 60′
33 Расмус Фальк
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 3
5 Угловые 3
10 Фолы 14
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Андраж Ковачич (Словения)
Боковой судья Роберто Понис (Словения)
Боковой судья Томаж Кланчник (Словения)
Боковой судья Раде Обренович (Словения)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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