«Милан» добыл волевую победу над «Дюделанжем» дома, «Бетис» справился с «Олимпиакосом»

«Милан» проигрывая 1:2 дома добыл волевую крупную победу над «Дюделанжем» со счетом 5:2.

В составе миланской команды отличились Патрик Кутроне (21-я минута), Хакан Чалханоглу (70) и Фабио Борини (80). Два других мяча забили игроки «Дюделанжа» в свои ворота — Стелвиу (66) и Том Шнелль (77). У люксембургской команды забили Доминик Штольц (39) и Давид Тюрпень (49).

В другом матче группы F «Бетис» с минимальным счетом одолел «Олимпиакос» — 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Серхио Каналес. «Бетис» гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы.

«Милан» с 10-ю очками занимает первое место в группе, уступая один балл лидирующему «Бетису». «Олимпиакос» идет на третьей позиции с семью очками, «Дюделанж» — на четвертой строчке.