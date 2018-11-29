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23:06 (мск), источник: Советский спорт

«Милан» добыл волевую победу над «Дюделанжем» дома, «Бетис» справился с «Олимпиакосом»

В группе F состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

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«Милан» проигрывая 1:2 дома добыл волевую крупную победу над «Дюделанжем» со счетом 5:2.

В составе миланской команды отличились Патрик Кутроне (21-я минута), Хакан Чалханоглу (70) и Фабио Борини (80). Два других мяча забили игроки «Дюделанжа» в свои ворота — Стелвиу (66) и Том Шнелль (77). У люксембургской команды забили Доминик Штольц (39) и Давид Тюрпень (49).

В другом матче группы F «Бетис» с минимальным счетом одолел «Олимпиакос» — 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Серхио Каналес. «Бетис» гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы.

«Милан» с 10-ю очками занимает первое место в группе, уступая один балл лидирующему «Бетису». «Олимпиакос» идет на третьей позиции с семью очками, «Дюделанж» — на четвертой строчке.

13 декабря «Милан» сыграет в гостях с «Олимпиакосом», а «Бетис» встретится с «Дюделанжем».

Милан 5:2
Первый тайм: 1:1
Дюделанж
29.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа F Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Дино Топпмеллер
Голы
21′ Патрик Кутроне 63
66′ Круз Стелвиу 22
70′ Хакан Чалханоглу 10
78′ Том Шнелль 5
81′ Фабио Борини 11
10 Доминик Штольц 39′
77 Давид Тюрпель 49′
Составы
Пепе Рейна 25
Давиде Калабрия 2
60′ Кристиан Сапата (к) 17
87′ Стефан Симич 56
Темуе Бакайоко 14
Диего Лаксальт 93
Гонсало Игуаин 9
Хакан Чалханоглу 10
58′ Андреа Бертолаччи 16
Хосе Маури 4
52′ Ален Халилович 77
Хесус Хоакин Сусо 8
80′ Патрик Кутроне 63
Фабио Борини 11
12 Ландри Бонфуа
5 Том Шнелль (к)
24 Эдиссон Йорданов
26 Джерри Премпе
27 Брайан Мелисс 88′
6 Марк-Андре Круска
14 Клеман Кутюрье
77 Давид Тюрпель 72′
10 Доминик Штольц 80′ 19′
99 Леван Кения
22 Круз Стелвиу 75′
8 Марио Покар
9 Данел Синани 87′
28 Николя Перез
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 3
4 Угловые 3
2 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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