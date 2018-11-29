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23:08 (мск), источник: Советский спорт

«Арсенал» крупно обыграл «Ворсклу», «Спортинг» разгромил «Карабах»

В группе Е состоялись два матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

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«Ворскла» на своем поле крупно проиграла лондонскому «Арсеналу» — 0:3.

В составе лондонской команды отличились Эмиль Смит (10-я минута), Аарон Рэмси (27) с одиннадцатиметрового и Джозеф Уиллок (41).

В другом матче группы E «Спортинг» в гостях разгромил «Карабах» — 6:1. У лиссабонской команды голы забили Бас Дост с пенальти, Нани, Абдулай Диаби и Бруну Фернандеш, оформившие по дублю. У азербайджанской команды единственный гол на счету Абделла Зубира.

«Арсенал» и «Спортинг» гарантировали себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.

В последнем туре группового этапа «Арсенал» 13 декабря дома примет «Карабах», а «Спортинг» примет «Ворсклу».

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