«Арсенал» крупно обыграл «Ворсклу», «Спортинг» разгромил «Карабах»
В группе Е состоялись два матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
В группе Е состоялись два матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
«Ворскла» на своем поле крупно проиграла лондонскому «Арсеналу» — 0:3.
В составе лондонской команды отличились Эмиль Смит (10-я минута), Аарон Рэмси (27) с одиннадцатиметрового и Джозеф Уиллок (41).
В другом матче группы E «Спортинг» в гостях разгромил «Карабах» — 6:1. У лиссабонской команды голы забили Бас Дост с пенальти, Нани, Абдулай Диаби и Бруну Фернандеш, оформившие по дублю. У азербайджанской команды единственный гол на счету Абделла Зубира.
«Арсенал» и «Спортинг» гарантировали себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.
В последнем туре группового этапа «Арсенал» 13 декабря дома примет «Карабах», а «Спортинг» примет «Ворсклу».