«Арсенал» крупно обыграл «Ворсклу», «Спортинг» разгромил «Карабах»

В составе лондонской команды отличились Эмиль Смит (10-я минута), Аарон Рэмси (27) с одиннадцатиметрового и Джозеф Уиллок (41).

В другом матче группы E «Спортинг» в гостях разгромил «Карабах» — 6:1. У лиссабонской команды голы забили Бас Дост с пенальти, Нани, Абдулай Диаби и Бруну Фернандеш, оформившие по дублю. У азербайджанской команды единственный гол на счету Абделла Зубира.