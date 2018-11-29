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23:10 (мск), источник: Советский спорт

Илья Кутепов: Людям надо уже успокоиться по поводу Глушакова

После матча группового этапа Лиги Европы Спартак Рапид, в котором красно-белые уступили со счетом 1:2, защитник хозяев Илья Кутепов и полузащитник гостей Штефан Шваб поделились впечатлениями от игры.

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— Почему не удержали победу?
 — Сами пока не можем объяснить. Завтра надо будет все разобрать и сделать выводы. Поработать над ошибками. То, что сегодня случилось — это из ряда вон выходящее.

— Долго «Спартак» не выходил из раздевалки. Был серьезный разговор?
 — Да нет, обычные восстановительные процедуры. У кого ушибы, у кого еще что-то, гидромассаж.

— Выбежавший болельщик на поле повлиял на настрой команды?
 — Абсолютно нет. Не будем осуждать человека, но это некрасивый поступок. Это вспышка, которой не должно было быть.

— То есть два пропущенных мяча не были связаны с этим эпизодом?
 — Нет, это никак не связано с болельщиком.

— Сейчас вся команда поехала наверх. Вы тоже наверх собираетесь?
 — Да.

— Будет разбор полетов?
 — Нет, просто командный ужин.

— Были ли офсайд в ситуации со вторым мячом?
 — Да.

— Вы пересматривали это момент.
 — Конечно.

— Что сказал Олег Кононов после матча, учитывая ошибку судьи с офсайдом?
 — Судьи тоже люди, они ошибаются. Но мы не будем все на них списывать. Конечно, можно говорить, что там он не свистнул, там не поднял флажок, но надо реализовывать свои моменты. Забивай второй мяч и игра повернулась бы по-другому.

— По сравнению с первым таймом, чувствовалось, что «Спартак» был тяжелым. Как себя чувствуете физически?
 — Физически все хорошо. Не знаю, что случилось во втором тайме. Я никогда не люблю делать выводы по горячим следам, будем разбираться.

— То есть не было ощущения, что не хватало свежести во втором тайме?
 — Такого нет.

— Теперь у «Спартака» мало шансов на выход в евровесну. Может пока сконцентрироваться на внутреннем чемпионате и кубке?
 — Пока есть шанс, будем за него цепляться. Ни у кого даже мыслей нет, чтобы концентрироваться только на чемпионате, а в Испании просто доигрывать.

— График сейчас плотный.
 — Он нормальный.

— К «Локомотиву» восстановитесь?
 — Да, конечно.

— Поведение болельщиков по отношению к Глушакову сильно сказывается на настроении в команде?
 — А как они вели себя по отношению к Глушакову?

— Кричали с трибун.
 — Мы не слушали.

— Еще какие-то акции в поддержку Дениса планируются, кроме футболок?
 — Пока вроде нет. Даже не знаю.

— Каково его психологическое состояние?
 — Отличное. Денис человек опытный и уже собаку съел на этом. Он профессионал и не обращает на это внимания. Думаю, людям тоже стоит немного успокоиться.

— А вы прессу читаете?
 — Даже не знаю, что происходит. Не читаю никакие новости.

«Не понял, почему не играл Фернандо, он же лучший игрок «Спартака»

— Что было самым сложным для вас в этом матче? — вопрос Швабу.
 — Нам было непросто, как будто мы приехали в какой-то ледяной замок. Когда бегали на поле, почти не чувствовали ног. В первом тайме игра была равная, с одинаковыми шансами на успех. Во втором тайме в концовке мы были сильнее «Спартака». Считаю, что мы больше хотели победить, и нам чуть-чуть повезло.

— Вы одержали победу в двух встречах со «Спартаком». В чем разница между этими играми, как считаете?
 — Мы, также как и соперник, испытываем определенные проблемы в своих национальных чемпионатах. Кстати, не я понял, почему не играл Фернандо. Он же является лучшим футболистом «Спартака»! Он спокойно может вскрыть оборону соперника и отдать хороший пас.

— Кто был лучшим в составе «Спартака», как считаете?
 — У соперника на поле не было двух лучших футболистов: Зобнина и Фернандо. Луис Адриано тоже очень техничный парень. Но я думаю, ему, как и другим легионерам, трудно играть на таком холоде.

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