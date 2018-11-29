«Бордо» обыграл «Славию» в домашнем матче Лиги Европы

Матч соперников петербургского «Зенита» по группе С прошел в четверг во Франции и завершился победой «Бордо» со счетом 2:0. Голы забили Николя де Превиль (49-я минута) и Жюль Кунде (90+5).

В параллельной игре в Санкт-Петербурге «Зенит» со счетом 1:0 победил датский «Копенгаген» и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Перед заключительным туром в группе С «Зенит» (11 очков) занимает первое место, далее следуют «Славия» (7), «Копенгаген» (5) и «Бордо» (4).