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23:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Бордо» обыграл «Славию» в домашнем матче Лиги Европы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Футболисты французского «Бордо» на своем поле обыграли чешскую «Славию» в матче группового этапа Лиги Европы.

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Матч соперников петербургского «Зенита» по группе С прошел в четверг во Франции и завершился победой «Бордо» со счетом 2:0. Голы забили Николя де Превиль (49-я минута) и Жюль Кунде (90+5).

В параллельной игре в Санкт-Петербурге «Зенит» со счетом 1:0 победил датский «Копенгаген» и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Перед заключительным туром в группе С «Зенит» (11 очков) занимает первое место, далее следуют «Славия» (7), «Копенгаген» (5) и «Бордо» (4).

«Зенит» завершит групповой этап 13 декабря выездным матчем против «Славии», «Копенгаген» в этот же день примет «Бордо».

Бордо 2:0
Первый тайм: 0:0
Славия Пр
29.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа C Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Эрик Бедуэ Индржих Трпишовски
Голы
49′ Николя Де Превиль 12
90+5′ Жюль Кунде 4
Составы
Бенуа Костиль (к) 1
Серхи Паленсия 3
Жюль Кунде 4
Юссуф Сабали 20
Паблу 25
Орельен Тшуамени 17
Лукас Лерагер 19
Андреас Корнелиус 9
76′ Зейду Юссуф 28
84′ Юнусс Санкаре 13
81′ Самюэль Калу 10
Янн Карамо 8
71′ Николя Де Превиль 12
Франсуа Камано 11
1 Ондржей Коларж
5 Владимир Цоуфал
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи
18 Ян Боржил 52′
19 Симон Дели 56′
8 Яромир Змргал
10 Йозеф Хушбауэр
22 Томаш Соучек (к)
17 Мирослав Стох 77′
21 Милан Шкода
27 Ибраим Траоре 46′
6 Ян Сикора
16 Ян Матоушек 51′
9 Питер Олайинка 59′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 3
3 Угловые 5
12 Фолы 21
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Фабиу Вериссиму (Португалия)
Обозначения
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