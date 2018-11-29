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23:14 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили «Види» в матче Лиги Европы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли у венгерского «Види» со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чтобы сохранить шансы на выход в 1/16 финала, борисовчанам нужно было обязательно победить в сегодняшнем матче, и они добились своего. Первая половина встречи на поле «Борисов-Арены» прошла с ощутимым преимуществом хозяев. Уже на первых минутах борисовчане создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей, но мяч в цель не попал. Настойчивость хозяев была вознаграждена на 22-й минуте, когда Николай Сигневич открыл счет после углового удара в исполнении капитана команды Игоря Стасевича. До перерыва футболисты БАТЭ продолжали владеть инициативой, но больше успеха не добились. Что касается гостей, то они считанные разы тревожили оборонительные порядки чемпионов Беларуси и лишь однажды заставили голкипера Дениса Щербицкого показать свое мастерство, когда за 5 минут до перерыва он парировал мяч после опасного штрафного удара. Во втором тайме «Види» сразу пошел вперед большими силами, заставив БАТЭ играть на контратаках. Одна из них оказалась успешной — на 85-й минуте Мирко Иванич прошел по левому флангу и нанес точный удар в ближний угол ворот — 2:0. В первом туре борисовчане с таким же результатом победили «Види» в Будапеште.

В другом поединке 5-го тура группы L английский «Челси», уже обеспечивший себе пропуск в плей-офф, примет в Лондоне греческий ПАОК.

Турнирное положение: «Челси» — 12 очков (4 матча), БАТЭ — 6 (5), «Види» — 6 (5), ПАОК — 3 (4).

БАТЭ 2:0
Первый тайм: 1:0
Види
29.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марко Николич
Голы
22′ Николай Сигневич 13
85′ Мирко Иванич 10
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Захар Волков 23
Станислав Драгун 8
Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
Дмитрий Бага 25
65′ Николай Сигневич 13
39′ 46′ Егор Филипенко 21
Денис Поляков 33
49′ 66′ Александр Глеб 11
Максим Скавыш 15
90′ Игорь Стасевич (к) 22
Михаил Гордейчук 62
74 Адам Ковачик
3 Паулу Винисиус 76′
5 Аттила Фиола
22 Яник Тавареш Стопира
23 Роланд Юхас (к)
8 Анел Хаджич
77 Георгий Миланов
44 Марко Шчепович
11 Лоик Него 67′
10 Иштван Ковач
9 Саболч Хусти 74′
19 Бобан Николов
17 Мате Паткаи 64′
15 Армин Ходжич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 1
5 Угловые 3
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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Вторая желтая карточка
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