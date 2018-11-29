Футболисты БАТЭ победили «Види» в матче Лиги Европы

Чтобы сохранить шансы на выход в 1/16 финала, борисовчанам нужно было обязательно победить в сегодняшнем матче, и они добились своего. Первая половина встречи на поле «Борисов-Арены» прошла с ощутимым преимуществом хозяев. Уже на первых минутах борисовчане создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей, но мяч в цель не попал. Настойчивость хозяев была вознаграждена на 22-й минуте, когда Николай Сигневич открыл счет после углового удара в исполнении капитана команды Игоря Стасевича. До перерыва футболисты БАТЭ продолжали владеть инициативой, но больше успеха не добились. Что касается гостей, то они считанные разы тревожили оборонительные порядки чемпионов Беларуси и лишь однажды заставили голкипера Дениса Щербицкого показать свое мастерство, когда за 5 минут до перерыва он парировал мяч после опасного штрафного удара. Во втором тайме «Види» сразу пошел вперед большими силами, заставив БАТЭ играть на контратаках. Одна из них оказалась успешной — на 85-й минуте Мирко Иванич прошел по левому флангу и нанес точный удар в ближний угол ворот — 2:0. В первом туре борисовчане с таким же результатом победили «Види» в Будапеште.