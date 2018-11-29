«Фенербахче» и загребское «Динамо» разошлись миром, АЕК обыграл «Цюрих»
В Лиге Европы продолжаются матчи пятого тура группового этапа.
В Лиге Европы продолжаются матчи пятого тура группового этапа.
«Фенербахче» на своем поле принимал загребское «Динамо». Матч закончился ничьей — 0:0. В другом матче группы D «Андерлехт» и «Спартак Трнава» также завершили матч безголевой ничьей — 0:0.
После пяти туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы D c 13-ю очками. Хорватская команда гарантировала себе выход в
В группе А «Цюрих» дома проиграл АЕК со счетом 1:2. У победителей отличились Апостолос Янну (38-я минута) и Иван Тричковски (85). Единственный гол у «Цюриха» забил Салим Хелефи (74).
В параллельном матче группы «Байер» и «Лудогорец» сыграли вничью.
«Байер» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в активе девять очков. У «Цюриха» девять баллов и вторая позиция. АЕК с пятью баллами идет на третьей позиции, у «Лудогореца» три балла и последнее место.