«Фенербахче» и загребское «Динамо» разошлись миром, АЕК обыграл «Цюрих»

«Фенербахче» на своем поле принимал загребское «Динамо». Матч закончился ничьей — 0:0. В другом матче группы D «Андерлехт» и «Спартак Трнава» также завершили матч безголевой ничьей — 0:0.

После пяти туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы D c 13-ю очками. Хорватская команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче» с восемью баллами идет на второй позиции, и также выходит в плей-офф.

В группе А «Цюрих» дома проиграл АЕК со счетом 1:2. У победителей отличились Апостолос Янну (38-я минута) и Иван Тричковски (85). Единственный гол у «Цюриха» забил Салим Хелефи (74).

В параллельном матче группы «Байер» и «Лудогорец» сыграли вничью.