«РБ Зальцбург» обыграл «РБ Лейпциг» и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы
Футболисты «РБ Зальцбурга» обыграли «РБ Лейпциг» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.
Футболисты «РБ Зальцбурга» обыграли «РБ Лейпциг» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.
В составе австрийской команды точным ударом на 74-й минуте отметился форвард Фредрик Гульбрандсен.
В параллельном матче группы С «Русенборг» на своем поле уступил «Селтику» со счетом 0:1.
Таким образом, после пяти туров «РБ Зальцбург», набрав 15 очков, досрочно обеспечил себе первое место в группе B и путевку в 1/16 финала Лиги Европы. «Селтик», имея в активе девять баллов, расположился на второй строчке. «РБ Лейпциг» с шестью очками занимает третью позицию в турнирной таблице. «Русенборг», проигравший все пять матчей турнира, находится на последнем месте.
В заключительном туре «РБ Зальцбург» 13 декабря в гостях сыграет против «Селтика», а РБ Лейпциг" на своем поле встретится с «Русенборгом».