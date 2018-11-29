«РБ Зальцбург» обыграл «РБ Лейпциг» и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы

Таким образом, после пяти туров «РБ Зальцбург», набрав 15 очков, досрочно обеспечил себе первое место в группе B и путевку в 1/16 финала Лиги Европы. «Селтик», имея в активе девять баллов, расположился на второй строчке. «РБ Лейпциг» с шестью очками занимает третью позицию в турнирной таблице. «Русенборг», проигравший все пять матчей турнира, находится на последнем месте.