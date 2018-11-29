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23:19 (мск), источник: Советский спорт

«РБ Зальцбург» обыграл «РБ Лейпциг» и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы

Футболисты «РБ Зальцбурга» обыграли «РБ Лейпциг» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.

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В составе австрийской команды точным ударом на 74-й минуте отметился форвард Фредрик Гульбрандсен.

В параллельном матче группы С «Русенборг» на своем поле уступил «Селтику» со счетом 0:1.

Таким образом, после пяти туров «РБ Зальцбург», набрав 15 очков, досрочно обеспечил себе первое место в группе B и путевку в 1/16 финала Лиги Европы. «Селтик», имея в активе девять баллов, расположился на второй строчке. «РБ Лейпциг» с шестью очками занимает третью позицию в турнирной таблице. «Русенборг», проигравший все пять матчей турнира, находится на последнем месте.

В заключительном туре «РБ Зальцбург» 13 декабря в гостях сыграет против «Селтика», а РБ Лейпциг" на своем поле встретится с «Русенборгом».

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