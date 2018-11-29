«Краснодар» шикарен в Лиге Европы. Еще одна победа и чумовой гол Ари

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» не тренирует Олег Кононов, зато у команды Мурада Мусаева намного лучше дела в Лиге Европы. Три победы из четырех возможных — еще одну пытались добыть вот эти парни. В матче против турецкого «Акхисара».

Но вот первый тайм вышел не лучшим. По высоким стандартам «Краснодара». Турки тоже использовали стандарт — угловой. После него Сержиньо внес мяч в ворота. Команда Мусаева традиционно сочиняла сложносочиненные атаки и временами выдавала шоу. Так Стоцкий почти забил через себя — штанга. Но топовых моментов «Краснодар» почти не создал и проиграл. Стартовую 45-минутку, 0:1.

В Краснодаре сейчас отнюдь не южная погода — минус 5. Так что 11 тысяч зрителей на матче Лиги Европы — вполне неплохая посещаемость.

Уже на 4-й минуте тайма второго эти морозоустойчивые фанаты получили заслуженный повод для позитива. Петров зашвырнул мяч в штрафную, а Газинский — под перекладину. Для этого он использовал голову. 1:1, оперативный мини-камбэк «Краснодара».

Гражданин РФ Ари не забил за сборную России, в которую впервые был вызван. Но в клубе наш бразилец по-прежнему в полном порядке. Сегодня именно Ари забил победный гол. Притом абсолютно чумовой гол. Изысканный парашют форварда завершил изысканную атаку «Краснодара». 2:1 — после такого супер-мяча нельзя было не выиграть.

Что «Краснодар» и сделал. Хозяева в относительно спокойном режиме контролировали мяч, соперника, игру и вообще все, что можно контролировать. Российский клуб не забил третий гол, но и не напортачил в концовке. 63 процента владения мячом и 18 ударов против 5 — логичные цифры доминирования «Краснодара». 2:1 — рутинная (в хорошем смысле) победа.