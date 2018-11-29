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23:28 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» шикарен в Лиге Европы. Еще одна победа и чумовой гол Ари

2:1 в игре с турецким «Акхисаром».

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» не тренирует Олег Кононов, зато у команды Мурада Мусаева намного лучше дела в Лиге Европы. Три победы из четырех возможных — еще одну пытались добыть вот эти парни. В матче против турецкого «Акхисара».

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Но вот первый тайм вышел не лучшим. По высоким стандартам «Краснодара». Турки тоже использовали стандарт — угловой. После него Сержиньо внес мяч в ворота. Команда Мусаева традиционно сочиняла сложносочиненные атаки и временами выдавала шоу. Так Стоцкий почти забил через себя — штанга. Но топовых моментов «Краснодар» почти не создал и проиграл. Стартовую 45-минутку, 0:1.

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В Краснодаре сейчас отнюдь не южная погода — минус 5. Так что 11 тысяч зрителей на матче Лиги Европы — вполне неплохая посещаемость.

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Уже на 4-й минуте тайма второго эти морозоустойчивые фанаты получили заслуженный повод для позитива. Петров зашвырнул мяч в штрафную, а Газинский — под перекладину. Для этого он использовал голову. 1:1, оперативный мини-камбэк «Краснодара».

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Гражданин РФ Ари не забил за сборную России, в которую впервые был вызван. Но в клубе наш бразилец по-прежнему в полном порядке. Сегодня именно Ари забил победный гол. Притом абсолютно чумовой гол. Изысканный парашют форварда завершил изысканную атаку «Краснодара». 2:1 — после такого супер-мяча нельзя было не выиграть.

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Что «Краснодар» и сделал. Хозяева в относительно спокойном режиме контролировали мяч, соперника, игру и вообще все, что можно контролировать. Российский клуб не забил третий гол, но и не напортачил в концовке. 63 процента владения мячом и 18 ударов против 5 — логичные цифры доминирования «Краснодара». 2:1 — рутинная (в хорошем смысле) победа.

Теперь у клуба Галицкого отменный результат в Лиге Европы — четыре победы в пяти матчах. Как ни странно, это не позволило досрочно выйти из группы. В теории, если «Стандарт» обыграет «Севилью», а «Краснодар» в 6-м туре испанцам — россияне даже могут не попасть в плей-офф. Но это вряд ли.

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Краснодар 2:1
Первый тайм: 0:1
Акхисар БС
29.11.2018, 20:55 Зрители: 11008 Групповой турнир: Группа J Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Арслан Джихат
Голы
49′ Юрий Газинский (С. Петров, Вандерсон Масиэл) 8
57′ Арикленес да Силва Ари (Вандерсон Масиэл) 9
77 Сержинью (Ж. Элдер Барбоза, Гюрай Вурал) 24′
Составы
Матвей Сафонов 39
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 6
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Вандерсон Масиэл 7
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
19′ 46′ Дмитрий Стоцкий 89
Иван Игнатьев 85
70′ Кристиан Куэва 20
Магомед-Шапи Сулейманов 93
37′ 72′ Арикленес да Силва Ари 9
Маурисио Перейра 33
1 Милан Лукач
2 Авдия Вршаевич
10 Гюрай Вурал 90′
13 Угу Алмейда Мигел Лопеш
20 Абдул Сиссоко 40′
88 Джанер Османпаша (к)
7 Жорже Элдер Барбоза
34 Адриен Регаттен
6 Айкут Чевикер 72′
8 Эрай Атасевен
77 Сержинью 84′ 67′
89 Кадир Келеш
28 Элвис Ману 42′
11 Онур Айик
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 3
7 Угловые 4
18 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Ивайло Стоянов (Болгария)
Боковой судья Иво Колев (Болгария)
Боковой судья Георгий Дойнов (Болгария)
За воротами Николай Йорданов (Болгария)
За воротами Волен Чинков (Болгария)
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