«Краснодар» шикарен в Лиге Европы. Еще одна победа и чумовой гол Ари
2:1 в игре с турецким «Акхисаром».
2:1 в игре с турецким «Акхисаром».
«Краснодар» не тренирует Олег Кононов, зато у команды Мурада Мусаева намного лучше дела в Лиге Европы. Три победы из четырех возможных — еще одну пытались добыть вот эти парни. В матче против турецкого «Акхисара».
Но вот первый тайм вышел не лучшим. По высоким стандартам «Краснодара». Турки тоже использовали стандарт — угловой. После него Сержиньо внес мяч в ворота. Команда Мусаева традиционно сочиняла сложносочиненные атаки и временами выдавала шоу. Так Стоцкий почти забил через себя — штанга. Но топовых моментов «Краснодар» почти не создал и проиграл. Стартовую 45-минутку, 0:1.
В Краснодаре сейчас отнюдь не южная погода — минус 5. Так что 11 тысяч зрителей на матче Лиги Европы — вполне неплохая посещаемость.
Уже на 4-й минуте тайма второго эти морозоустойчивые фанаты получили заслуженный повод для позитива. Петров зашвырнул мяч в штрафную, а Газинский — под перекладину. Для этого он использовал голову. 1:1, оперативный
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Что «Краснодар» и сделал. Хозяева в относительно спокойном режиме контролировали мяч, соперника, игру и вообще все, что можно контролировать. Российский клуб не забил третий гол, но и не напортачил в концовке. 63 процента владения мячом и 18 ударов против 5 — логичные цифры доминирования «Краснодара». 2:1 — рутинная (в хорошем смысле) победа.
Теперь у клуба Галицкого отменный результат в Лиге Европы — четыре победы в пяти матчах. Как ни странно, это не позволило досрочно выйти из группы. В теории, если «Стандарт» обыграет «Севилью», а «Краснодар» в 6-м туре испанцам — россияне даже могут не попасть в
|Краснодар
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Акхисар БС
|Мурад Мусаев
|Арслан Джихат
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Ивайло Стоянов (Болгария)
|Боковой судья
|Иво Колев (Болгария)
|Боковой судья
|Георгий Дойнов (Болгария)
|За воротами
|Николай Йорданов (Болгария)
|За воротами
|Волен Чинков (Болгария)