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12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
29 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Семак обеспечил России евровесну. «Зенит» — в плей-офф Лиги Европы

«Зенит» одержал очередную домашнюю победу — в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы он обыграл «Копенгаген» (1:0) и гарантировал себе участие в 1/16 финала.

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Гоша Чернов
из Санкт-Петербурга

Страшный Питер

Перед матчем ко мне подошел датский журналист и поинтересовался, есть ли у «Копенгагена» какие-то шансы на победу, ведь соперник так силен. Его аргумент: он изучил статистику «Зенита» в этом сезоне и заметил, что петербуржцы дома вообще не проигрывают. Нет поражений у сине-бело-голубых и в осенней части Лиги Европы.

Я усмехнулся. Все-таки статистика обманчива: люди в Европе не следят за играми «Зенита» пристально и не знают, что команда почти всегда побеждает на стартовой скорости. Я пытался поговорить с датчанином на языке продвинутой статистики, но меня, конечно, не поняли.

А ведь «Зенит» еще и постоянно наращивает рекорд Лиги Европы. На основных этапах турнира сине-бело-голубые не проигрывали вообще никогда — после встречи с «Копенгагеном» эта серия достигла 22 матчей (а вместе с Кубком УЕФА 25 матчей). Если бы датский журналист знал об этом, то упал бы в обморок.

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Запутанная схема Семака

В прошлом сезоне на еврокубковых матчах «Зенита» все время публиковали странные протоколы. В них состав сине-бело-голубых был перемешан, нападающие находились на месте защитников, а расстановку выбирали наобум. Насколько я знаю, таким образом сам Роберто Манчини пытался запутать соперников и велел рисовать схемы криво.

У Сергея Семака, видимо, тоже есть похожий пунктик. Перед игрой с «Ростовом» он в телеэфире сказал, что команда будет играть по схеме 4−4−2, а на самом деле защитника было три. А ведь еще после матча с «Шальке» я напрямую спрашивал тренера, не собирается ли он делать расстановку 3−5−2 базовой. Ответ был отрицательным.

В четверг снова в протоколе творились чудеса — игроков расставили по схеме 4−3−3, которую «Зенит» давно не использовал. А на деле защитников снова было трое и никаких изменений в основе, по сравнению с воскресной игрой.

Тишина первого тайма

Хотя кое-что все-таки изменилось. Если в матче с «Ростовом» вросший в правую бровку Мак неожиданно оказался слева, то сейчас Семак поменял их с Кузяевым флангами. В этом был смысл еще и потому, что на правом краю у «Копенгагена» играл быстроногий технарь Сков, второй бомбардир чемпионата Дании. У Мака с опекой плохо, а Кузяев более дисциплинирован, чем словак.

Если схемой 3−5−2 Семак пытался насытить оборону и минимизировать голевые моменты у ворот «Зенита», то у него получилось. «Копенгаген» за первый тайм всего один раз пробил по воротам — да так, что я заметил это только после изучения статистики в перерыве. «Зенит», правда, тоже у чужих ворот почти не появлялся. Запомнились только неточный удар Ерохина головой и прорыв Дриусси перед самым перерывом — защитник выбил у него мяч из-под ног. В остальном — скука, борьба и ноль ударов в створ на два десятка человек.

Дзюба весь матч вообще только боролся с противниками. Выходить на ударные позиции ему не давали, так что солировать приходилось полузащитникам и Дриусси. Хотя Дзюба в моменте с голом тоже сыграл важную роль — он удержал мяч у себя корпусом после контратаки, дождался подключения партнеров, а затем все сделали за него. Забавно, что правоногий Мак, которого вернули на родную бровку, забил с левой.

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Выход Маркизио

Сразу после гола Семак сделал замену, которую обычно совершает, когда нужно спасать матч — выпустил Заболотного в пару к Дзюбе. При этом Антон играл глубоко и выполнял много черновой работы, причем качественно — через первую линию прессинга гостям было сложно прорваться в том числе из-за действий Заболотного.

В середине второго тайма «Зенит» традиционно переориентировался на оборону — линия обороны заметно понизилась, а Мак и Кузяев стали действовать компактнее. За четверть часа до финиша Семак все-таки выпустил Маркизио, но не вместо Эрнани, который регулярно терял позицию, а вместо Ерохина. Итальянца встретили аплодисментами, а Семак этим жестом еще и показал, что никакого конфликта нет. Кстати, именно Маркизио «Зенит» поместил на обложку программки — наверняка специально.

В конце матча петербуржцев прижали к воротам. В паре моментов гости требовали пенальти после падения в штрафной, а еще раз «Зенит» выручил Лунев. В общем, тот датский журналист узнал, как выглядит типичная победа сине-бело-голубых в этом сезоне — с минимальным числом голевых моментов и максимальной затратой нервов.

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Зенит 1:0
Первый тайм: 0:0
Копенгаген
29.11.2018, 20:55 Зрители: 45199 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Столе Сольбаккен
Голы
59′ Роберт Мак (Д. Кузяев) 20
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Далер Кузяев 14
Роберт Мак 20
Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
67′ 74′ Александр Ерохин 21
Клаудио Маркизио 10
88′ Эрнани 33
89′ Магомед Оздоев 27
60′ Себастьян Дриусси 11
Антон Заболотный 29
1 Стефан Андерсен
22 Петер Анкерсен
3 Пьер Бенгтссон
5 Андреас Бьелланн
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека (к) 73′
16 Ян Грегуш
14 Даме Ндой
28 Пьерос Сотириу
19 Денис Вавро 54′
4 Сотирис Папаяннопулос
29 Роберт Сков 78′ 63′
23 Йонас Винн
26 Карло Хольсе 60′
33 Расмус Фальк
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 3
5 Угловые 3
10 Фолы 14
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Андраж Ковачич (Словения)
Боковой судья Роберто Понис (Словения)
Боковой судья Томаж Кланчник (Словения)
Боковой судья Раде Обренович (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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