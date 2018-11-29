Семак обеспечил России евровесну. «Зенит» — в плей-офф Лиги Европы
«Зенит» одержал очередную домашнюю победу — в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы он обыграл «Копенгаген» (1:0) и гарантировал себе участие в 1/16 финала.
«Зенит» одержал очередную домашнюю победу — в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы он обыграл «Копенгаген» (1:0) и гарантировал себе участие в 1/16 финала.
Гоша Чернов
из
Перед матчем ко мне подошел датский журналист и поинтересовался, есть ли у «Копенгагена»
Я усмехнулся.
А ведь «Зенит» еще и постоянно наращивает рекорд Лиги Европы. На основных этапах турнира
В прошлом сезоне на еврокубковых матчах «Зенита» все время публиковали странные протоколы. В них состав
У Сергея Семака, видимо, тоже есть похожий пунктик. Перед игрой с «Ростовом» он в телеэфире сказал, что команда будет играть по схеме 4−4−2, а на самом деле защитника было три. А ведь еще после матча с «Шальке» я напрямую спрашивал тренера, не собирается ли он делать расстановку 3−5−2 базовой. Ответ был отрицательным.
В четверг снова в протоколе творились чудеса — игроков расставили по схеме 4−3−3, которую «Зенит» давно не использовал. А на деле защитников снова было трое и никаких изменений в основе, по сравнению с воскресной игрой.
Хотя
Если схемой 3−5−2 Семак пытался насытить оборону и минимизировать голевые моменты у ворот «Зенита», то у него получилось. «Копенгаген» за первый тайм всего один раз пробил по воротам — да так, что я заметил это только после изучения статистики в перерыве. «Зенит», правда, тоже у чужих ворот почти не появлялся. Запомнились только неточный удар Ерохина головой и прорыв Дриусси перед самым перерывом — защитник выбил у него мяч
Дзюба весь матч вообще только боролся с противниками. Выходить на ударные позиции ему не давали, так что солировать приходилось полузащитникам и Дриусси. Хотя Дзюба в моменте с голом тоже сыграл важную роль — он удержал мяч у себя корпусом после контратаки, дождался подключения партнеров, а затем все сделали за него. Забавно, что правоногий Мак, которого вернули на родную бровку, забил с левой.
Сразу после гола Семак сделал замену, которую обычно совершает, когда нужно спасать матч — выпустил Заболотного в пару к Дзюбе. При этом Антон играл глубоко и выполнял много черновой работы, причем качественно — через первую линию прессинга гостям было сложно прорваться в том числе
В середине второго тайма «Зенит» традиционно переориентировался на оборону — линия обороны заметно понизилась, а Мак и Кузяев стали действовать компактнее. За четверть часа до финиша Семак
В конце матча петербуржцев прижали к воротам. В паре моментов гости требовали пенальти после падения в штрафной, а еще раз «Зенит» выручил Лунев. В общем, тот датский журналист узнал, как выглядит типичная победа
|Зенит
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Копенгаген
|Сергей Семак
|Столе Сольбаккен
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич (Словения)
|Боковой судья
|Роберто Понис (Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник (Словения)
|Боковой судья
|Раде Обренович (Словения)