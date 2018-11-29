Семак обеспечил России евровесну. «Зенит» — в плей-офф Лиги Европы

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Гоша Чернов

из Санкт-Петербурга

Страшный Питер

Перед матчем ко мне подошел датский журналист и поинтересовался, есть ли у «Копенгагена» какие-то шансы на победу, ведь соперник так силен. Его аргумент: он изучил статистику «Зенита» в этом сезоне и заметил, что петербуржцы дома вообще не проигрывают. Нет поражений у сине-бело-голубых и в осенней части Лиги Европы.

Я усмехнулся. Все-таки статистика обманчива: люди в Европе не следят за играми «Зенита» пристально и не знают, что команда почти всегда побеждает на стартовой скорости. Я пытался поговорить с датчанином на языке продвинутой статистики, но меня, конечно, не поняли.

А ведь «Зенит» еще и постоянно наращивает рекорд Лиги Европы. На основных этапах турнира сине-бело-голубые не проигрывали вообще никогда — после встречи с «Копенгагеном» эта серия достигла 22 матчей (а вместе с Кубком УЕФА 25 матчей). Если бы датский журналист знал об этом, то упал бы в обморок.

Запутанная схема Семака

В прошлом сезоне на еврокубковых матчах «Зенита» все время публиковали странные протоколы. В них состав сине-бело-голубых был перемешан, нападающие находились на месте защитников, а расстановку выбирали наобум. Насколько я знаю, таким образом сам Роберто Манчини пытался запутать соперников и велел рисовать схемы криво.

У Сергея Семака, видимо, тоже есть похожий пунктик. Перед игрой с «Ростовом» он в телеэфире сказал, что команда будет играть по схеме 4−4−2, а на самом деле защитника было три. А ведь еще после матча с «Шальке» я напрямую спрашивал тренера, не собирается ли он делать расстановку 3−5−2 базовой. Ответ был отрицательным.

В четверг снова в протоколе творились чудеса — игроков расставили по схеме 4−3−3, которую «Зенит» давно не использовал. А на деле защитников снова было трое и никаких изменений в основе, по сравнению с воскресной игрой.

Тишина первого тайма

Хотя кое-что все-таки изменилось. Если в матче с «Ростовом» вросший в правую бровку Мак неожиданно оказался слева, то сейчас Семак поменял их с Кузяевым флангами. В этом был смысл еще и потому, что на правом краю у «Копенгагена» играл быстроногий технарь Сков, второй бомбардир чемпионата Дании. У Мака с опекой плохо, а Кузяев более дисциплинирован, чем словак.

Если схемой 3−5−2 Семак пытался насытить оборону и минимизировать голевые моменты у ворот «Зенита», то у него получилось. «Копенгаген» за первый тайм всего один раз пробил по воротам — да так, что я заметил это только после изучения статистики в перерыве. «Зенит», правда, тоже у чужих ворот почти не появлялся. Запомнились только неточный удар Ерохина головой и прорыв Дриусси перед самым перерывом — защитник выбил у него мяч из-под ног. В остальном — скука, борьба и ноль ударов в створ на два десятка человек.

Дзюба весь матч вообще только боролся с противниками. Выходить на ударные позиции ему не давали, так что солировать приходилось полузащитникам и Дриусси. Хотя Дзюба в моменте с голом тоже сыграл важную роль — он удержал мяч у себя корпусом после контратаки, дождался подключения партнеров, а затем все сделали за него. Забавно, что правоногий Мак, которого вернули на родную бровку, забил с левой.

Выход Маркизио

Сразу после гола Семак сделал замену, которую обычно совершает, когда нужно спасать матч — выпустил Заболотного в пару к Дзюбе. При этом Антон играл глубоко и выполнял много черновой работы, причем качественно — через первую линию прессинга гостям было сложно прорваться в том числе из-за действий Заболотного.

В середине второго тайма «Зенит» традиционно переориентировался на оборону — линия обороны заметно понизилась, а Мак и Кузяев стали действовать компактнее. За четверть часа до финиша Семак все-таки выпустил Маркизио, но не вместо Эрнани, который регулярно терял позицию, а вместо Ерохина. Итальянца встретили аплодисментами, а Семак этим жестом еще и показал, что никакого конфликта нет. Кстати, именно Маркизио «Зенит» поместил на обложку программки — наверняка специально.