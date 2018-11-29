Как убивают «Спартак»

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Дмитрий Зеленов из Тушина

В истории «Спартака» бывало всякое.

Вторая лига, беспрецедентное унижение в Европе, допинг, многочисленные внутренние конфликты. Даже столкновения болельщиков между собой — не новость. Когда фанаты смотрят на вещи по-разному, они пускают в ход кулаки. Драки на трибунах и возле них — распространенная, хотя и печальная история, которая сейчас тоже получила продолжение.

Но того, что случилось в этот вечер, я не то что не видел ни разу — даже не помню ничего подобного. При счете 1:0 в пользу «Спартака» на поле выбежал болельщик — не самый габаритный, не со внешностью киллера, но с блеском в глазах и твердым намерением что-то высказать капитану команды. Диалог перерос в потасовку. Удар, еще удар — и фаната уводят под трибуны.

Уже в камере он ответил коллеге Белоусову, зачем прорвался на поле:

— Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в “Спартаке”! Уходи отсюда!». Он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке».

Я не знаю, как этот прорыв повлиял на настроение команды. Допустим, Олег Кононов сказал, что это была провокация, и бесследной она не осталась. Но дело не в этом — ведь ужасен даже не сам результат матча с «Рапидом».

Ужасно то, что происходило дальше.

Конец игры, Глушаков буквально за шкирку берет партнеров и ведет к трибунам благодарить за поддержку. Для кого-то — великая смелость, для кого-то — форма мазохизма. Трибуна «Б» отвечает зарядом «Глушак — иуда», на центре многие аплодируют. Затем Глушаков приближается к выходу в подтрибунный тоннель, но останавливается у камеры основного вещателя. Желание дать интервью не встречает поддержку у нескольких болельщиков с ВИП-секторов, они кричат капитану оскорбления, и тот быстро заканчивает общение с журналистом.

Когда Глушаков скрывается под трибунами, фанаты переключаются друг на друга. Внезапно сторонников футболиста оказывается больше. Короткая словесная перепалка, и несколько человек перелезают через ограждения и бегут по полупустым рядам в сторону парня в желтой куртке, который громче всех оскорблял Глушакова. Короткая стычка, несколько подзатыльников хейтеру капитана прилетают уже в кольце службы безопасности стадиона (!), и человека в желтом уводят вниз. Остальные спокойно покидают стадион.

Продолжение файтинга — у автобуса «Спартака». Двое поддатых фанатов скандируют матерные кричалки, а потом переключаются на водителя — требуют сказать, где игроки. К парням подходят другие, более лояльные болельщики и вступаются за шофера — снова перепалка и молниеносная драка, которую пресекают сотрудники полиции. Правда, без задержаний — поразительная лояльность.

Кажется, драться в этот вечер готовы были все. Единство, к которому годами призывали патриархи «Спартака» (Старостин, Бесков, Романцев), разрушено до основания. И одно дело, когда воюют две стороны (клуб vs болельщики, тренер vs капитан), но сейчас очагов — несколько. Война всех против всех — это не только про «Спартак"-2018, это и про его болельщиков.

Я шел от метро в потоке людей, задавал вопросы — и слышал совершенно противоположные мнения. От «Глушаков — предатель!» до «Глушаков — наш кэп, верим!». Перед матчем, когда счет еще никто не знал, это были просто разговоры. Во время игры — битва голосов: антиглушаковские кричалки с фанатского сектора центр встречал свистом. А после финального свистка дело дошло до драки. И не одной.

Гражданская война, наверное, слишком громкое определение, чтобы называть то, что происходит вокруг «Спартака». Но ничего другого в голову не приходит. Здесь действительно брат идет на брата. Делить вроде бы нечего, а за свои взгляды каждый готов стоять до конца.