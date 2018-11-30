Напавшего на Глушакова фаната оставят в отделении полиции до суда

Встреча группы G прошла в четверг в Москве. На 70-й минуте болельщик выбежал с трибуны B, расположенной за воротами, и побежал к Глушакову. Остановить зрителя смогли футболисты «Спартака», после чего стюарды увели его в подтрибунное помещение.
«До суда он будет находиться в полиции, в отделе внутренних дел. Суд по нему ожидается в пятницу 30 ноября», — пояснил собеседник агентства.
Столичными полицейскими в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).
Нарушителю грозит до пятнадцати суток ареста с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.