Напавшего на Глушакова фаната оставят в отделении полиции до суда

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Встреча группы G прошла в четверг в Москве. На 70-й минуте болельщик выбежал с трибуны B, расположенной за воротами, и побежал к Глушакову. Остановить зрителя смогли футболисты «Спартака», после чего стюарды увели его в подтрибунное помещение.

«До суда он будет находиться в полиции, в отделе внутренних дел. Суд по нему ожидается в пятницу 30 ноября», — пояснил собеседник агентства.

Столичными полицейскими в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).