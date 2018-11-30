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12:01 (мск), источник: Прессбол

Бага: Сейчас позвоним на «Стэмфорд Бридж» и спросим, будет «Челси» мотивированным или нет

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции после победы над «Види» (2:0) в матче группового раунда Лиги Европы рассказал о плане подготовки к заключительному и решающему поединку в гостях против ПАОКа.

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Источник: Reuters

— Матч с ПАОКом становится финальным. Как будете готовиться?

— Есть несколько сценариев и планов подготовки. Видите, нас завалило-засыпало, прохладно. Поэтому прорабатывается вариант выезда на место нашей дислокации за несколько дней до игры в Салониках. Главное, чтобы все были живы-здоровы. Ждем с нетерпением этой игры. Мы таких в своей истории играли много, они нам нравится — и от этого еще интереснее.

— Сарри говорил, что задача «Челси» обеспечить себе первое место в группе, а затем сосредоточиться на других задачах. Как думаете, «Челси» будет мотивированным в оставшихся матчах?

— Сейчас на «Стэмфорд Бридж» наберем и спросим, будут они мотивированы или нет. За такого тренера, как Маурицио Сарри, отвечать не имею права.

— Как продолжится ваш вечер? Будете смотреть игру «Челси»?

— Пока буду смотреть на стоп-сигналы едущих впереди автомобилей. Матч «Челси» сейчас смотреть не буду.

БАТЭ 2:0
Первый тайм: 1:0
Види
29.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марко Николич
Голы
22′ Николай Сигневич (И. Стасевич) 13
85′ Мирко Иванич (М. Скавыш) 10
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Захар Волков 23
Станислав Драгун 8
Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
Дмитрий Бага 25
65′ Николай Сигневич 13
39′ 45′ Егор Филипенко 21
Денис Поляков 33
49′ 66′ Александр Глеб 11
Максим Скавыш 15
89′ Игорь Стасевич (к) 22
Михаил Гордейчук 62
74 Адам Ковачик
3 Паулу Винисиус 76′
5 Аттила Фиола
22 Яник Тавареш Стопира
23 Роланд Юхас (к)
8 Анел Хаджич
77 Георгий Миланов
44 Марко Шчепович
11 Лоик Него 67′
10 Иштван Ковач
9 Саболч Хусти 74′
19 Бобан Николов
17 Мате Паткаи 64′
15 Армин Ходжич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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