Бага: Сейчас позвоним на «Стэмфорд Бридж» и спросим, будет «Челси» мотивированным или нет
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на
— Матч с ПАОКом становится финальным. Как будете готовиться?
— Есть несколько сценариев и планов подготовки. Видите, нас
— Сарри говорил, что задача «Челси» обеспечить себе первое место в группе, а затем сосредоточиться на других задачах. Как думаете, «Челси» будет мотивированным в оставшихся матчах?
— Сейчас на «Стэмфорд Бридж» наберем и спросим, будут они мотивированы или нет. За такого тренера, как Маурицио Сарри, отвечать не имею права.
— Как продолжится ваш вечер? Будете смотреть игру «Челси»?
— Пока буду смотреть на
|Алексей Бага
|Марко Николич
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)