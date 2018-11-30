Бага: Сейчас позвоним на «Стэмфорд Бридж» и спросим, будет «Челси» мотивированным или нет

Источник: Reuters

— Матч с ПАОКом становится финальным. Как будете готовиться?

— Есть несколько сценариев и планов подготовки. Видите, нас завалило-засыпало, прохладно. Поэтому прорабатывается вариант выезда на место нашей дислокации за несколько дней до игры в Салониках. Главное, чтобы все были живы-здоровы. Ждем с нетерпением этой игры. Мы таких в своей истории играли много, они нам нравится — и от этого еще интереснее.

— Сарри говорил, что задача «Челси» обеспечить себе первое место в группе, а затем сосредоточиться на других задачах. Как думаете, «Челси» будет мотивированным в оставшихся матчах?

— Сейчас на «Стэмфорд Бридж» наберем и спросим, будут они мотивированы или нет. За такого тренера, как Маурицио Сарри, отвечать не имею права.

— Как продолжится ваш вечер? Будете смотреть игру «Челси»?